Thông tin mới về siêu bão Mekkhala, thêm một cơn bão mới sắp hình thành

Xã hội 23/06/2026 10:57

Siêu bão Mekkhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay (23/6), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua bão Mekkhala đã đạt cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão thứ 7 hình thành và hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Theo số liệu thống kê, đây là cơn bão mạnh nhất trong tháng 6 tại khu vực này trong vòng 22 năm qua.

Hiện tại, vị trí tâm siêu bão đang ở phía Đông bán đảo Lu-dông (Philippines).

Theo cơ quan khí tượng, bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, đi dọc theo vùng biển phía Đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

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Dự báo hướng di chuyển của siêu bão Mekkhala và áp thấp nhiệt đới ngày 23/6. Ảnh: VietNamNet. 

Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão này.

Theo thông tin báo Dân Trí, Cơ quan khí tượng cho biết ngoài siêu bão Mekkhala, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng mới hình thành một áp thấp nhiệt đới mới và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới này song song với siêu bão Mekkhala và cũng không di chuyển vào Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông năm 2026 có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Thời gian bão có thể xuất hiện tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

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