Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Đời sống 03/07/2026 09:01

Từ dấu hiệu bất thường tại một khách sạn, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn. 48 đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý, trong đó có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 38 đối tượng về các tội Mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này, có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Trước đó, Công an phường Chánh Hưng, TPHCM, kiểm tra khách sạn A.K, phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999), có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy - Ảnh 1
48 đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe gắn máy.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Tăng Nhật Tuệ và một đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị xác định có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy nhiều đối tượng trong đường dây dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy - Ảnh 2
 Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Qua phân loại, Công an đã chuyển hồ sơ để khởi tố bị can 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; 9 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.

Tăng Nhật Tuệ (SN 1986) được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, biên kịch. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, anh dần chuyển hướng sang sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Ngoài ca hát, Tăng Nhật Tuệ từng sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích, đồng thời đảm nhận vai trò đào tạo, định hướng hình ảnh và sản xuất cho nhiều ca sĩ, nhóm nhạc.

Bên cạnh đó, Tăng Nhật Tuệ còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội dung, biên kịch và đạo diễn các phim ngắn, chương trình giải trí.

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