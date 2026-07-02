Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ

Đời sống 02/07/2026 15:34

Sau nhiều lần có hành vi gây rối tại nhà bố vợ cũ, Trần Văn Tuấn, trú tại thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên, đã bị khởi tố về tội 'Gây rối trật tự công cộng'. Theo cơ quan điều tra, Tuấn nhiều lần ném gà chết, túi rác, trứng hỏng vào nhà nạn nhân nhằm đe dọa, khủng bố tinh thần.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 2/7, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan điều tra, sau khi ly hôn với chị Đinh Thị T., Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ cũ.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2026, đối tượng nhiều lần đến nhà bố vợ cũ là ông Đinh Q.N. (trú thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa) gây sự bằng cách vứt gà chết kèm lời đe dọa, ném rác, trứng hỏng, chai thủy tinh, đổ chất lỏng rồi dọa là xăng để đốt nhà, chửi bới và hành hung ông N. khiến nạn nhân phải điều trị tại bệnh viện.

Đỉnh điểm, khoảng 5h ngày 29/5, Tuấn sử dụng loa kéo gắn trên ô tô, phát nhiều thông tin bịa đặt, đe dọa người dân khi chạy qua các tuyến đường ở thôn Mai Xá.

Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ - Ảnh 1
Sau ly hôn, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên đã gây rối bằng cách vứt gà chết, túi rác, trứng hỏng, thậm chí đốt pháo hoa rồi ném vào sân nhà bố vợ cũ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tối cùng ngày, đối tượng tiếp tục gắn đèn nhấp nháy, mở tiếng còi ưu tiên giả xe công an để tạo dư luận sai sự thật rằng lực lượng chức năng đến bắt người trong gia đình ông N.

Đến khoảng 21h25 ngày 31/5, Tuấn mang theo một hộp pháo hoa, châm lửa rồi ném vào sân nhà ông N. Tiếng nổ và tia lửa làm cháy một tấm rèm vải, khiến cả gia đình hoảng loạn. Người dân đã phối hợp khống chế Tuấn và báo Công an xã Tiên Hoa.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tuấn diễn ra nhiều lần trong thời gian dài gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

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