Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất?

Dinh dưỡng 02/07/2026 11:30

Rau má vừa có thể làm đồ uống lại vừa có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị thơm ngon. Hơn nữa, rau má còn có chứa nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng liệu rằng uống rau má nhiều có tốt không, uống thời điểm nào là tốt nhất.

Rau má nói chung và nước rau má nói riêng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng nước rau má có tác dụng gì? Rau má có nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan, tăng tuần hoàn máu, lành vết thương và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, giãn tĩnh mạch, bệnh da.

Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như canh rau má, rau má trộn, nước rau má giải khát,… rau má còn có thể dùng uống hàng ngày vì đây là thực phẩm có tính mát, thích hợp dùng vào mùa hè oi nóng. Dưới đây là chi tiết những lợi ích mà nước rau má đem đến cho cơ thể.

Công dụng của nước rau má 

Cải thiện trí nhớ: Rau má có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ thần kinh và não bộ. Nếu tiêu thụ rau má đúng cách, các dưỡng chất trong rau má sẽ giúp cung cấp máu cho não bộ, giúp cải thiện và phục hồi trí nhớ rất hiệu quả.

Cải thiện lưu lượng máu, rất tối với hệ thần kinh: Uống nước rau má góp phần phòng tránh và xử trí một số vấn đề về thần kinh như bệnh động kinh, đột quỵ. Sử dụng rau má đúng cách còn có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Rau má có đặc tính kháng sinh giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể, phòng tránh tình trạng huyết áp cao, nhiễm trùng đường tiết niệu, góp phần loại bỏ độc tố. Đối với trẻ nhỏ, rau má còn có tác dụng giảm sốt và điều trị tiêu chảy.

Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da: Rau má còn được rất nhiều chị em ưa chuộng vì có công dụng Làm đẹp da rất hiệu quả. Rau má có chứa saponin với đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, giúp vết thương nhanh lành. Chính vì thế, nhiều chị em đã sử dụng rau má để cải thiện những vùng da bị tổn thương do mụn. Bên cạnh đó, các axit amin, axit béo và chất phytochemical,… trong rau má còn có tác dụng dưỡng da rất hiệu quả. Nếu sử dụng đúng cách, rau má có thể giúp làn da của bạn thêm săn chắc, chống lão hóa.

Thời điểm nên và không nên uống rau má 

Sau bữa sáng 30 - 60 phút: Không nên uống khi bụng đói hoàn toàn vì tính hàn của rau má dễ gây cồn cào hoặc lạnh bụng. Uống sau khi ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Uống sau khi vận động nhẹ, giúp phục hồi cơ thể: Với những người lao động ngoài trời hoặc vận động nhẹ, uống một ly nước rau má sau khi nghỉ ngơi có thể giúp bù nước và làm dịu cơ thể.

Uống giữa trưa sẽ hỗ trợ giải nhiệt, giảm căng thẳng: Khoảng đầu giờ trưa hoặc đầu giờ chiều được xem là thời điểm lý tưởng để uống nước rau má, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Rau má có tác dụng làm mát, hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong, mệt mỏi.

Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh uống vào buổi tối: Rau má có tính mát, nếu uống vào buổi tối muộn có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc khó ngủ.

Không uống ngay trước khi ra nắng: Sau khi uống rau má, thân nhiệt sẽ giảm. Nếu lập tức ra ngoài trời nắng gắt, cơ thể chưa kịp điều hòa lại rất dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt.

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