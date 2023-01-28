Đối với dầu gội khô, Tiến sĩ Sravya C. Tipirneni, Chuyên gia tư vấn Da liễu, Thẩm mỹ & Trichologist tại Bệnh viện Manipal ở Bangalore, tin rằng nó đã trở thành một 'cơn thịnh nộ' trong thời gian gần đây. Nhưng điều thường bị bỏ qua là những mối nguy hiểm mà nó có thể gây ra cho sức khỏe của một người.

Tin tức đã gây ra sự báo động lớn cho khách hàng và cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn đúng sản phẩm đã được khoa học phê duyệt.

Theo tiến sĩ Tipirneni, dầu gội khô có chứa benzen, một hóa chất rất nguy hiểm trong không khí có thể được hít vào phổi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, benzen đã được phân loại là chất gây ung thư và có vai trò trong việc xuất hiện các loại bệnh bạch cầu khác nhau, bác sĩ cảnh báo.

"Một số trong số này là bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính và bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính. Dầu gội khô cũng chứa nhiều nhất là chất xơ và magie silicat ở dạng bột đi vào phổi và trong một số trường hợp sử dụng lâu dài có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp và ung thư. Những người mắc bệnh này các vấn đề về hô hấp đã tồn tại hoặc tiềm ẩn có nguy cơ cao hơn", cô chia sẻ.

Tiến sĩ Manjot Marwah, Bác sĩ da liễu nổi tiếng từng đoạt giải thưởng, đồng thời là Bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tóc, Tư vấn & Giám đốc tại “Phòng khám của Tiến sĩ Manjot", cho biết: "Bản thân dầu gội khô và chất khử mùi không làm tăng nguy cơ ung thư hoặc phát ban, nhiễm butan làm cho chúng gây ung thư và gây kích ứng dẫn đến những vấn đề này. Chất đẩy được sử dụng để tạo ra bình xịt aerosol là một hệ thống dựa trên butan. Những bình xịt này thường được xịt trong phòng tắm nhỏ, nơi thông gió không thích hợp và mọi người thực sự hít phải benzen và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư."

Ảnh minh họa: Internet

Giải thích điều gì khiến những sản phẩm này trở nên nguy hiểm, Tiến sĩ Marwah nói thêm: "Trước đây, chúng tôi từng sử dụng chất đẩy phun aerosol được làm bằng CFC nhưng sau đó người ta nhận ra rằng CFC đang ảnh hưởng đến tầng ôzôn và do đó đã bị cấm. Các chất đẩy hiện tại là butan tạo ra áp suất bên trong bình xịt, thứ cuối cùng cho phép chúng ta phun một làn sương mịn của sản phẩm khi chúng ta nhấn vòi.

Tuy nhiên, theo bà, tính chất gây ung thư phụ thuộc vào lượng và thời gian tiếp xúc trong cơ thể.

"Benzen có thể được hít vào hoặc có thể được tiêu hóa qua thức ăn. Sau khi đi vào máu, nó sẽ đi khắp cơ thể bạn và được lưu trữ tạm thời trong tủy xương và chất béo. Benzene được chuyển thành các chất chuyển hóa có hoạt tính trong gan và tủy xương có thể dẫn đến bệnh bạch cầu , rối loạn máu, rối loạn tủy xương, v.v," cô giải thích.

Thật thú vị, benzen cũng được sử dụng để sản xuất nhựa, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm và thuốc trừ sâu.

Tiến sĩ Marwah cho biết, hít thở hoặc hấp thụ benzen theo thời gian có thể dẫn đến bệnh bạch cầu, thiếu máu và các rối loạn máu khác.

"Hầu hết các nghiên cứu được thực hiện là về các nguy cơ nghề nghiệp như ở công nhân nhà máy sơn, những người tiếp xúc với benzen đã gây ra ung thư. Tuy nhiên, benzen cũng có trong thuốc lá và lây lan qua việc hút thuốc chủ động và thụ động. Benzen hoạt động bằng cách khiến các tế bào không hoạt động bình thường. Ví dụ, nó có thể khiến tủy xương không sản xuất đủ tế bào hồng cầu, dẫn đến thiếu máu. Ngoài ra, nó có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch bằng cách thay đổi nồng độ kháng thể trong máu và gây mất bạch cầu," cô giải thích.

Bác sĩ cũng tin rằng mức độ nghiêm trọng của ngộ độc do benzen phụ thuộc vào lượng, đường và thời gian tiếp xúc, cũng như tuổi tác và tình trạng bệnh lý sẵn có của người tiếp xúc.

Cách sử dụng dầu gội khô và lăn khử mùi an toàn?

Tiến sĩ Gunjan Verma, Chuyên gia tư vấn Da liễu, Bệnh viện Manipal, Delhi cho biết: "Dầu gội khô được sử dụng trên da đầu để loại bỏ độ dính và dầu khi không thể gội đầu. Không nên nghiện nó".

Cô tin rằng không gì có thể thay thế việc gội đầu bằng nước và dầu gội dịu nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia, có thể ít hoặc thỉnh thoảng mới dùng dầu gội khô nhưng không nên tạo thói quen dùng. "Ngay cả khi sử dụng các sản phẩm dạng xịt như chất khử mùi, bạn nên thoa nó lên quần áo thay vì thoa trực tiếp lên lỗ chân lông trên da vì nó gây viêm da tiếp xúc kích ứng. Tiếp xúc nhiều hơn với những thứ như vậy có thể dẫn đến tiếp xúc nhiều hơn với hydrocarbon thơm và sự hiện diện của các hợp chất nguy hiểm như vậy nên được thường xuyên được kiểm tra và kiểm tra, có một giới hạn an toàn mà người ta có thể sử dụng và tiếp xúc với các hợp chất như vậy"

Tiến sĩ Gupta chia sẻ danh sách những điều cần lưu ý khi lựa chọn các sản phẩm như Dầu gội khô cho tương lai:

- Luôn mua sản phẩm được đề xuất bởi bác sĩ da liễu

- Đừng để bị lừa bởi các sản phẩm tự nhận là tự nhiên và hữu cơ. Tự nhiên không phải lúc nào cũng có nghĩa là an toàn

- Luôn kiểm tra sản phẩm không có thành phần độc hại

- Nghiên cứu thành phần trước khi mua

- Sử dụng các sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, không chứa sunfat và không có mùi thơm

- Tránh mua những loại dầu gội có chứa các thành phần này; sunfat. Parabens, Polyethylene Glycols (PEG), Phthalates, Formaldehyde, Triclosan, Dimethicone, Retinyl palmitate, v.v.

- Natri lauroyl sarcosinate, Natri cocoyl glycinate, Disodium, tinh dầu, thực vật, chiết xuất trái cây và dầu hạt được coi là an toàn khi sử dụng trong dầu gội đầu. Hãy tìm những thành phần này trước khi mua dầu gội đầu.

Thử nghiệm phản ứng dị ứng của bạn trước khi sử dụng một sản phẩm là chìa khóa đảm bảo an toàn!

Theo Times of India