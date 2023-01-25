5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo

Sống khỏe 25/01/2023 07:29

Bất kể mỡ xuất hiện ở đâu trên cơ thể, chúng ta luôn lo lắng, đặc biệt khi nó ở dạng phình ra ở bụng. Nếu bạn là phụ nữ và kích thước vòng eo của bạn trên 35 inch (khoảng 89 cm) hoặc nếu bạn là nam giới và kích thước vòng eo của bạn trên 40 inch (khoảng 102 cm), rất có thể bạn đang có một lượng lớn mỡ bụng. Theo các bác sĩ, điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Hãy coi trọng các vấn đề sức khỏe, vì vậy chúng ta nên tìm hiểu tất cả về sự nguy hiểm của việc tích mỡ bụng và tìm cách khắc phục nó.

1. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn

5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo - Ảnh 1

Khi gan của bạn được bao phủ bởi các mô mỡ do mỡ bụng dư thừa, nó sẽ không thể xử lý lượng đường trong máu đủ tốt. Do đó, điều này sẽ giữ đường trong máu của bạn thay vì đường được xử lý bởi gan. Điều này có thể dẫn đến việc bạn có lượng đường trong máu cao hơn có thể gây ra bệnh tiểu đường.

2. Nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn

5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo - Ảnh 2

Phát triển hội chứng chuyển hóa là nguy cơ bạn phải đối mặt khi sở hữu vòng eo lớn. Khi bạn có mỡ bụng và vòng eo lớn, bạn có thể dễ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Những người có yếu tố rủi ro cao hơn cho thấy họ dễ mắc bất kỳ bệnh nào nêu trên.

3. Nguy cơ mắc ung thư cao hơn

5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo - Ảnh 3

Một nghiên cứu mới cho thấy một loại protein giải phóng từ mỡ bụng có thể biến các tế bào không phải ung thư thành tế bào ung thư, dẫn đến sự phát triển của khối u.

 

4. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn

5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo - Ảnh 4

Y học đã chứng minh rằng các tế bào mỡ nội tạng ở vùng bụng có thể tạo ra các protein có khả năng làm co mạch máu, dẫn đến huyết áp cao. Ngoài ra, những protein này có thể gây tắc nghẽn động mạch, khiến chúng ta dễ bị đột quỵ và đau tim.

5. Nguy cơ mất trí nhớ cao hơn

5 mối nguy hại của mỡ bụng không chỉ cho vóc dáng mà đến cả tim mạch và tiểu đường mà bác sĩ nào cũng cảnh báo - Ảnh 5

Theo một nghiên cứu , phụ nữ có lượng mỡ bụng lớn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần. Điều này chủ yếu là do mỡ nội tạng, bụng sâu hoặc mỡ bụng.

Theo Brightside

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