Ngâm chân theo cách này không chỉ giảm đau nhức hiệu quả mà còn khử sạch mùi hôi và mang lại làn da mịn màng cho bạn

5 công thức ngâm chân ma thuật có tác dụng tuyệt vời cho các mục đích sức khỏe khác nhau.

Một điểm thú vị là khi tự làm nước ngâm chân, bạn có thể tự do thay đổi nồng độ của các thành phần và cách này có được nhiều lợi ích hơn, giảm nguy cơ kích ứng da do thêm hóa chất.

Các nhiệt độ khác nhau của nước sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích lưu thông máu tốt hơn ở bàn chân. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng nước bạn sử dụng không quá nóng.

Lấy 2 cái xô và đổ đầy nước nóng vào một nửa cái thùng thứ nhất và nửa cái thùng thứ hai bằng nước lạnh. Ngâm chân trong nước nóng 10 phút, sau đó ngâm chân thêm 10-12 phút vào xô nước lạnh. Chuyển trở lại nước nóng và giữ chân ở đó thêm 5 phút.

Ngâm chanh thơm để khử mùi hôi chân

Loại nước này không chỉ giúp chống lại mùi hôi mà còn là cách hoàn hảo để xoa dịu đôi chân đau nhức.

Cho một quả chanh, một quả cam vào bồn ngâm chân với nước ấm. Tiếp theo với 4 giọt dầu bạc hà, 4 giọt dầu tràm trà và 3 muỗng canh baking soda. Ngâm chân của bạn trong hỗn hợp trong khoảng nửa giờ.

Ngâm bạch đàn để giảm căng thẳng

Sẽ không lâu sau khi ngâm chân theo cảm hứng spa này, bạn sẽ thấy mình cảm thấy thư thái và bình tĩnh hơn.

Để ngâm chân, hãy thêm một ít muối Epsom nhẹ nhàng mà bạn chọn vào một chậu chứa đầy nước ấm và nhỏ 10-12 giọt dầu khuynh diệp vào. Ngâm chân trong vòng 20 - 30 phút.

Ngâm thảo dược để phục hồi sức khỏe sau một ngày dài làm việc

Biện pháp khắc phục tại nhà này sẽ giúp cơ thể hoạt động bình thường, đặc biệt là sau nhiều giờ đi bộ hoặc ngồi. Lợi ích bạn sẽ nhận được sẽ là giải độc tố và làn da khỏe mạnh hơn. Các loại thảo mộc thơm cũng làm điều kỳ diệu cho tâm trạng của bạn và giúp bạn hoàn toàn thư giãn.

Hãy ngâm chân với nước ấm, thêm 2 muỗng canh Epsom hoặc muối biển, 1 muỗng canh muối nở, 1 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất và bất kỳ loại thảo mộc nào bạn thích như mùi tây, hương thảo hoặc bạc hà. Bạn có thể buộc các loại thảo mộc bên trong vải để chậu hay bồn tắm của bạn luôn sạch sẽ.

Ngâm chân với hoa oải hương để làm dịu cơ bắp bị đau

Hoa oải hương được biết đến là một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Cách tắm này sẽ giúp làm dịu các khớp bị đau và mang lại sự nhẹ nhõm cho cơ bắp, đồng thời hương thơm tuyệt vời sẽ giúp bạn xoa dịu tâm trí.

Thêm 1/2 chén muối Epsom, 2 muỗng canh baking soda và 6 giọt tinh dầu oải hương vào bồn nước ấm. Ngâm chân của bạn trong đó từ 15 đến 30 phút.

Theo Brightside