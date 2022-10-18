Bất ngờ với những lợi ích tuyệt vời không tưởng cho trí não đến làn da khi bạn giảm cân

Đây là lợi ích của những thay đổi trong cơ thể và não bộ của bạn khi bạn giảm thêm cân.

Điều đầu tiên bạn trải nghiệm sau khi giảm thêm vài cân là một sự tăng cường năng lượng lớn. Lý do khá đơn giản, bạn càng mang theo ít trọng lượng thì bạn càng tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn để làm những việc quan trọng khác. Bên cạnh đó, giảm cân giúp cải thiện hiệu quả oxy, vì vậy bạn sẽ không thấy mình khó thở nữa khi leo cầu thang hoặc chạy bắt xe buýt.

2. Trí nhớ của bạn được cải thiện

Bộ não của bạn là một cơ quan khác được hưởng lợi từ việc giảm cân. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng loại bỏ mỡ thừa có thể cải thiện khả năng nhận thức của bạn liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược và tổ chức.

Sau khi giảm cân, não của bạn cũng trở nên tích cực hơn khi lưu trữ những ký ức mới và do đó nó cần ít nguồn lực hơn để ghi nhớ những thông tin cần thiết.

3. Da của bạn trở nên săn chắn hơn

Hành trình giảm cân của bạn mang lại một phần thưởng bổ sung khác - bạn không chỉ cảm thấy khỏe mạnh mà còn da cũng trông khỏe mạnh. Một số người quyết định thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và giảm thêm cân đã nhận thấy những thay đổi to lớn về ngoại hình của họ. Da của họ sạch và ngừng bong tróc, tóc dày hơn và móng tay của họ trở nên chắc khỏe hơn.

4. Đầu gối của bạn không còn đau nữa

Chỉ giảm một vài trọng lượng cơ thể sẽ giảm áp lực lên khớp gối của bạn. Chỉ cần tưởng tượng đầu gối của bạn sẽ biết ơn như thế nào nếu bạn giải phóng chúng khỏi gánh nặng này! Ngoài ra, giảm cân, đặc biệt nếu mỡ nội tạng tích tụ quanh bụng có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp và các bệnh khớp khác.

5. Dị ứng trở nên nhẹ hơn

Cân nặng tăng thêm sẽ làm căng hệ hô hấp của bạn và nếu bạn thường xuyên bị dị ứng theo mùa, nó chỉ làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn. Nhưng khi bạn gầy đi, bạn bắt đầu bị dị ứng nhẹ hơn vì ống thở của bạn trở nên rõ ràng, thoáng hơn. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể bỏ ống thuốc của mình và tránh được việc uống thuốc theo mùa thông thường.

Theo Brightside