Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này

Sức khỏe 17/10/2022 13:22

Không nghi ngờ gì khi gió mùa giúp giảm bớt cái nóng ngột ngạt. Tuy nhiên, mùa mưa cũng có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch của phụ nữ, khiến họ dễ bị nhiễm nhiều loại nấm, bao gồm cả viêm nhiễm vùng kín.

Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các tình trạng gây nhiễm trùng hoặc ngứa ngáy âm đạo được gọi là viêm âm đạo. Đó là do sự mất cân bằng của nấm men và vi khuẩn thường sống trong âm đạo. Nhiễm trùng âm đạo ảnh hưởng đến 3 trong số 4 phụ nữ tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Nhiễm trùng có thể do vi khuẩn, nấm men hoặc vi rút gây ra. 

Nguyên nhân phổ biến của viêm âm đạo

• Viêm âm đạo do vi khuẩn: Do vi khuẩn phát triển quá mức, điển hình là gây ra mùi hôi tanh nồng.

• Nhiễm nấm Candida hoặc nấm men: Sự phát triển quá mức của nấm men thường thấy ở âm đạo với số lượng nhỏ.

• Chlamydia: Lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là với nhiều bạn tình.

• Bệnh lậu: Cũng lây truyền qua đường tình dục.

Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Bệnh Trichomonas: Một bệnh nhiễm ký sinh trùng lây truyền qua đường tình dục.

• Viêm âm đạo do vi rút: Do vi rút như Herpes simplex hoặc Human papilloma (HPV) lây truyền qua đường tình dục.

• Viêm âm đạo có thể xảy ra mà không bị nhiễm trùng, thường do kích ứng từ các sản phẩm như chất tẩy rửa, thụt rửa, xà phòng thơm, chất diệt tinh trùng, thuốc xịt âm đạo, v.v.

• Mức nội tiết tố thấp trong thời kỳ mãn kinh có thể gây khô và viêm teo âm đạo

 

Các triệu chứng thường gặp khi bị viêm âm đạo

• Ngứa, nóng rát, tiết dịch âm đạo, có mùi hôi, giao hợp đau, phát ban ở âm đạo, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, v.v.

• Dịch âm đạo bình thường thường trong hoặc đục, thay đổi tùy theo giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Nghi ngờ nhiễm trùng âm đạo khi dịch tiết ra thay đổi màu sắc, có mùi khác lạ, kèm theo ngứa, sưng tấy, đau nhức, nóng rát, v.v.

Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo

• Giữ cho khu vực này sạch sẽ và khô ráo.

• Tránh sử dụng quá nhiều xà phòng.

• Không nên dùng thuốc xịt âm đạo và xà phòng thơm.

Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

• Việc sử dụng thuốc sát trùng trong khu vực này sẽ làm thay đổi hệ sinh vật bình thường do đó làm tăng nhiễm trùng âm đạo do đó tránh được.

• Tránh sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết cũng sẽ làm thay đổi hệ vi khuẩn bình thường của âm đạo.

• Điều trị kịp thời bệnh tiểu đường: Những phụ nữ có lượng đường trong máu được kiểm soát kém có nguy cơ bị nhiễm trùng nấm men cao hơn những phụ nữ có lượng đường trong máu được kiểm soát tốt.

• Tránh sử dụng thuốc không kê đơn như corticosteroid gây suy giảm khả năng miễn dịch

• Thụt rửa cũng có thể gây kích ứng và có thể che giấu hoặc lây lan nhiễm trùng do đó không được khuyến khích.

• Tránh quần áo giữ nhiệt và ẩm ướt. Đồ lót bằng nylon, quần jean bó có thể dẫn đến nhiễm trùng.

• Các thói quen và lối sống lành mạnh bao gồm tập thể dục thường xuyên và thực phẩm bổ dưỡng có chứa sữa chua giúp duy trì khả năng miễn dịch tốt và hệ vi khuẩn bình thường ở âm đạo.

Mách nhỏ chị em bí quyết ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt trong thời tiết gió mùa ẩm ướt này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

• Thay quần áo ẩm ướt ngay sau khi sử dụng vì các sinh vật gây bệnh phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt.

• Sử dụng bao cao su đúng cách và nhất quán giúp ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Thường xuyên tầm soát và điều trị các bệnh nhiễm trùng bao gồm cả bạn tình là điều quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây truyền.

• Kiểm tra thường xuyên và khám phụ khoa bao gồm cả phết tế bào cổ tử cung nếu được chỉ định là quan trọng.

Theo Femina

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