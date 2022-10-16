Vì vậy, điều quan trọng là đảm bảo cung cấp đủ chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể để các tế bào, cơ quan và hệ thống hoạt động thường xuyên. Chất điện giải có thể được lấy từ thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ.

Chất điện giải dùng để chỉ các ion hoặc hợp chất khoáng mang điện như kali, natri, canxi và clorua. Đây là những chất cần thiết cho các chức năng khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như co cơ, chức năng thần kinh, dẫn truyền xung động qua các tế bào, duy trì điện áp và sản xuất năng lượng.

Lưu ý: Điều cần thiết là hạn chế để mức điện giải dưới mức tiêu chuẩn, vì quá mức có thể gây ra vấn đề. Nhiều loại đồ uống điện giải thương mại thường chứa nhiều chất làm ngọt và chất bảo quản, trong khi đồ uống điện giải tự làm không có hóa chất và tươi, tốt cho sức khỏe và ngon.

Một số lợi ích của việc tiêu thụ đồ uống điện giải như sau:

Những nguyên liệu cơ bản sau đây là cần thiết để pha nước uống điện giải tại nhà.

1. Nước

Nước là thành phần chính mang các chất điện giải.

2. Muối

Ảnh minh họa: Internet

Muối chưa tinh chế có hàm lượng khoáng chất cao, bao gồm canxi, kali, natri và magiê. Muối giúp bổ sung natri trong cơ thể bạn có thể bị mất trong quá trình đổ mồ hôi, do đó duy trì điện thế tế bào và giữ cho bạn tích điện.

3. Trái cây có múi

Trái cây và rau quả được coi là những phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh do chúng chứa nhiều vitamin (vitamin A và C), khoáng chất (đặc biệt là các chất điện giải như kali và canxi) và chất xơ. Ngoài ra, chúng chứa nhiều chất phytochemical, bao gồm cả chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt, trái cây có múi rất giàu vitamin C, giúp bổ sung các chất điện giải bị mất, do đó duy trì sức khỏe của hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, đường trong nước ép trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào trong và sau khi tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều là những kho dự trữ kali hiệu quả, rất quan trọng để duy trì sự cân bằng điện giải và nước trong cơ thể. Cam cung cấp mangan và phốt pho , còn vôi cung cấp kẽm, natri và canxi.

4. Mật ong

Mật ong không chỉ là chất tạo ngọt tự nhiên giúp cải thiện hương vị thức uống mà còn là nguồn cung cấp khoáng chất và enzym giúp cơ thể hấp thụ các thành phần muối một cách dễ dàng.

Ngoài ra, mật ong có chứa chất phytochemical và có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm, cho phép sử dụng nó như một chất điều trị. Đặc tính chữa bệnh và kháng khuẩn của mật ong giúp làm dịu cơn ho và đau họng.

Tiêu thụ mật ong thường an toàn cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi. Không cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong vì trẻ có thể bị ngộ độc.

Hiếm khi uống mật ong có thể dẫn đến đau bụng, buồn nôn và nôn. Nhưng nó cũng có thể gây tăng động, mất ngủ và buồn nôn ở trẻ em. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi bạn hoặc con bạn gặp phải những phản ứng này.

5. Gừng

Gừng là một chất chống viêm và chống buồn nôn có tác dụng làm trẻ hóa và sảng khoái. Gừng được sử dụng để cải thiện các tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm các rối loạn đường tiêu hóa như đầy hơi, buồn nôn, khó tiêu và đau bụng.

Gừng nói chung là an toàn để uống khi được sử dụng một cách thích hợp và với lượng nhỏ (dưới 5 gam mỗi ngày). Trong một số trường hợp, việc tiêu thụ gừng có thể gây ra chứng ợ nóng, khó chịu ở bụng, tiêu chảy, và kích ứng ở cổ họng và miệng, tác dụng tương tự khi uống hạt tiêu.

Cách tự làm thức uống năng lượng điện giải tại nhà

Dưới đây là hai công thức pha chế đồ uống điện giải mà bạn có thể dễ dàng pha chế ngay trong nhà bếp của mình.

1. Nước uống điện giải gừng

Thức uống điện giải có chứa gừng này thích hợp để tiêu thụ trong và sau một buổi tập luyện và như một khởi đầu sảng khoái cho ngày mới của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1/2 cốc nước

3–5 lát gừng tươi

1 muỗng canh nước chanh

1/4 muỗng cà phê muối biển

1–2 muỗng canh mật ong nguyên chất

Cách làm:

Đun nóng nước.

Cho các lát gừng vào nước.

Đun sôi hỗn hợp và để yên trong khoảng 5 phút.

Lọc chất lỏng vào cốc.

Trộn nước cốt chanh và muối.

Thêm mật ong và trộn kỹ để có được vị ngọt, muối và chua cân bằng.

2. Cam và chanh bổ sung năng lượng

Thức uống giải khát này có thể giúp tăng cường năng lượng của bạn trong và sau một buổi tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

2 cốc nước

1/4 cốc nước chanh tươi

1/2 cốc nước cam tươi

2–4 muỗng canh mật ong nguyên chất

1/4 muỗng cà phê muối chưa tinh chế

Cách làm:

Đổ nước cam tươi và nước cốt chanh vào trộn đều.

Thêm mật ong và nước vào chất lỏng và trộn kỹ.

Thêm muối vào chất lỏng và đánh cho đến khi nó được hòa tan hoàn toàn.

Theo Emediheath