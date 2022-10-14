Có thể có một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến đau tim, chẳng hạn như tuổi tác, tiền sử gia đình, huyết áp, mức cholesterol, v.v. Ngoài những yếu tố sức khỏe này, một số yếu tố bên ngoài hoặc lối sống cũng có thể gây áp lực đột ngột lên tim của bạn, dẫn đến đến một cuộc tấn công bất ngờ. Một trong những yếu tố nguy cơ lối sống như vậy có thể xảy ra khi tắm, đặc biệt nếu bạn đang tắm nước lạnh.

Theo một số chuyên gia, việc tiếp xúc với nước lạnh đột ngột có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người bị bệnh tim. Nó có thể dẫn đến đau tim hoặc nhịp tim bất thường. Nước lạnh có thể gây sốc cho cơ thể, khiến các mạch máu trên da co lại. Điều này có thể làm chậm lưu lượng máu trong cơ thể bạn. Để bù đắp điều này, tim của bạn sẽ bắt đầu đập nhanh hơn để có thể bơm máu đi khắp cơ thể. Điều này cũng có thể làm tăng áp lực lên các mạch máu của bạn.

Phản ứng sốc lạnh là gì?

Ngay cả khi một người khỏe mạnh hay trẻ tuổi, nước lạnh có thể gây ra cơn đau tim bằng cách gây co mạch (thắt chặt các cơ xung quanh mạch máu của bạn). Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều này thường xảy ra vào thời tiết nóng, khi mọi người háo hức hơn để ngay lập tức bước vào vòi sen nước lạnh.

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Nguy cơ này lần đầu tiên được xác định trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sinh lý học, giải thích rằng việc ngâm mình đột ngột trong nước lạnh có hại cho cơ thể chúng ta. Nó có thể dẫn đến một loạt các phản ứng thần kinh tim-hô hấp, được gọi là phản ứng sốc lạnh. Nó có thể dẫn đến thở hổn hển, tăng thông khí, khó thở và hoảng sợ. Điều này có thể kích hoạt nhịp tim bất thường và dẫn đến đau tim.

Các triệu chứng đau tim

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Việc xác định kịp thời cơn đau tim là rất quan trọng để tìm cách điều trị ngay lập tức. Hầu hết các cơn đau tim liên quan đến sự khó chịu, chẳng hạn như đau hoặc áp lực, ở trung tâm hoặc bên trái của ngực. Tình trạng này có thể kéo dài hơn vài phút hoặc có thể biến mất và quay trở lại. Điều này có thể đi kèm với khó thở.

Đổ mồ hôi lạnh cũng là một dấu hiệu phổ biến của bệnh tim. Bạn cũng có thể cảm thấy cực kỳ kiệt sức hoặc yếu hay bị ngất xỉu. Đau là một trong những triệu chứng chính của cơn đau tim và ngoài ngực, nó còn có thể xảy ra ở hàm, lưng, cổ, cánh tay hoặc vai. Các triệu chứng khác của cơn đau tim có thể bao gồm buồn nôn hoặc nôn. Chúng có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề về dạ dày.

Làm thế nào để tắm một cách thận trọng

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Tắm bằng xô có thể là lựa chọn an toàn hơn khi tắm bằng nước lạnh vì bạn có thể điều tiết dòng nước trên cơ thể để tránh bị sốc. Nếu bạn vẫn muốn tắm dưới vòi hoa sen, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện một cách thận trọng. Vào nước một cách chậm rãi để giảm thiểu bất kỳ phản ứng nguy hiểm nào. Điều này sẽ giúp cơ thể bạn có thời gian để thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ. Để tránh mọi rủi ro, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu với nước ấm trước rồi chuyển sang sử dụng nước lạnh.

Một số lợi ích của tắm nước lạnh

Bạn không cần phải ngừng tắm nước lạnh hoàn toàn, nhưng nó nên được thực hiện một cách thận trọng. Bạn có thể muốn tránh những điều này nếu bạn đang bị bệnh tim.

Bên cạnh đó, vòi sen nước lạnh cũng có một số lợi ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu sâu rộng với 3.000 người tham gia từ Hà Lan đã phát hiện ra rằng những người tắm nước lạnh hàng ngày ít có khả năng phải nghỉ làm do ốm đau hơn 29%. Các nghiên cứu khác cho rằng điều này có thể là do nhiệt độ lạnh có thể có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch.

Các lợi ích khác bao gồm giảm viêm trong cơ thể. Một số chuyên gia y tế cho rằng tắm nước lạnh có thể làm tăng tuổi thọ và cũng cải thiện sự trao đổi chất của bạn.

Theo Times of Inida