5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến

Các bằng chứng hiện có cho thấy tỷ lệ phổ biến đau thắt lưng nặng và mãn tính tăng lên khi tuổi càng cao.

Ảnh minh họa: Internet

So với người trưởng thành trong độ tuổi lao động, người lớn tuổi (trên 60 tuổi) có nhiều khả năng bị đau thắt lưng do gãy xương đốt sống do loãng xương, khối u, nhiễm trùng cột sống và hẹp ống sống thắt lưng. Trong khi những người trưởng thành trong độ tuổi lao động phải đối mặt với những thay đổi về thể chất, tâm lý và tinh thần liên quan đến tuổi tác có thể dẫn đến đau thắt lưng.