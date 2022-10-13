5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến

Sức khỏe 13/10/2022 10:44

Đau thắt lưng là một trong những tình trạng sức khỏe gây đau đớn nghiêm trọng ở người lớn tuổi. Mặc dù hầu hết các nguyên nhân gây đau thắt lưng ở người lớn tuổi là không đặc hiệu và tự giới hạn, nhưng khi bạn già đi, bạn có xu hướng phát triển một số bệnh lý về đau thắt lưng hoặc đau thắt lưng mãn tính do những thay đổi về thể chất và tâm lý xã hội liên quan đến tuổi tác.

Các bằng chứng hiện có cho thấy tỷ lệ phổ biến đau thắt lưng nặng và mãn tính tăng lên khi tuổi càng cao.

5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với người trưởng thành trong độ tuổi lao động, người lớn tuổi (trên 60 tuổi) có nhiều khả năng bị đau thắt lưng do gãy xương đốt sống do loãng xương, khối u, nhiễm trùng cột sống và hẹp ống sống thắt lưng. Trong khi những người trưởng thành trong độ tuổi lao động phải đối mặt với những thay đổi về thể chất, tâm lý và tinh thần liên quan đến tuổi tác có thể dẫn đến đau thắt lưng.

Khi cột sống của bạn già đi, bạn có thể bắt đầu cảm thấy một số cơn đau nhức. Đau lưng có thể phát triển khi bạn già đi và đây là những gì bạn có thể làm với nó.

Tập thể dục và vật lý trị liệu

 

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị ít nhất 30 phút mỗi ngày tập thể dục nhịp điệu vừa phải 5 ngày mỗi tuần. Việc bao gồm cái gọi là tập thể dục chịu được trọng lượng, cùng với việc bổ sung canxi và vitamin D, là một thành phần quan trọng để chống lại sự phát triển mất xương hoặc loãng xương, có thể làm yếu cột sống và khiến bạn có nguy cơ bị gãy xương hông hoặc gãy xương sống.

5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một chương trình phục hồi chức năng kết hợp sức mạnh cơ bắp, tính linh hoạt và thể dục nhịp điệu có lợi cho bệnh đau thắt lưng mãn tính không đặc hiệu. Tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi có thể hỗ trợ hỗ trợ cột sống thắt lưng. Cải thiện tính linh hoạt của cơ, gân và dây chằng ở lưng làm tăng phạm vi chuyển động và hỗ trợ chuyển động chức năng.

Tập thể dục nhịp điệu làm tăng lưu lượng máu và chất dinh dưỡng đến các mô mềm ở lưng, cải thiện quá trình chữa bệnh và giảm độ cứng có thể dẫn đến đau lưng.

Duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng

Béo phì có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau lưng. Cân nặng dư thừa cũng có xu hướng kéo dài thời gian hồi phục sau những đợt đau lưng. Mỗi ký trọng lượng tăng thêm sẽ làm căng cơ và dây chằng của lưng. Để bù lại trọng lượng tăng thêm, cột sống có xu hướng nghiêng và căng thẳng không đều.

Trọng lượng dạ dày dư thừa thường kéo khung chậu về phía trước (tăng tình trạng co thắt lưng), dẫn đến đau thắt lưng trầm trọng hơn.

 

Liệu pháp nhiệt

Đau thắt lưng thường liên quan đến co thắt cơ hoặc cứng do viêm xương khớp. Chườm nóng sẽ làm giãn cơ và tăng phạm vi chuyển động của lưng dưới sẽ nhanh chóng giải quyết tình trạng co thắt và cứng khớp.

Bỏ thuốc lá

5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa hút thuốc lá và đau lưng. Hút thuốc làm hỏng động mạch của bạn và người ta cho rằng các động mạch bị hư hỏng trong đĩa và khớp ở lưng của bạn có thể dẫn đến đau và chấn thương. Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ loãng xương, một bệnh loãng xương có thể dẫn đến đau lưng.

Sửa lại tư thế của bạn

Khi bạn thực hành tư thế thích hợp, bạn giữ cho xương và khớp của bạn thẳng hàng. Điều này làm giảm sự mài mòn bất thường của bề mặt khớp, giảm căng thẳng trên các dây chằng giữ các khớp cột sống với nhau và cho phép các cơ của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

5 điều bạn cần làm ngay để tránh đau lưng mãn tính khi tuổi già ập đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cột sống được tạo ra để chuyển động và khi ngồi trên bất kỳ loại ghế văn phòng nào  trong thời gian dài, tốt nhất bạn nên đứng dậy, vươn vai và di chuyển thường xuyên trong ngày để nạp lại năng lượng cho cơ thể. 

Theo India Express

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