Những căn bệnh đáng sợ nhất có thể "tước đoạt cơ hội trở thành bố" của nam giới cần được khám khẩn cấp

Sức khỏe 11/10/2022 07:28

Trở thành cha mẹ có thể mang lại niềm vui vô bờ bến cho mọi người. Nhưng khi nói đến khả năng sinh sản, có rất nhiều điều mà chúng ta phải lưu ý. Bên cạnh những lý do sinh học giải thích tại sao bạn không thể thụ thai, còn có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Trong khi những thay đổi trong lối sống, ăn uống đúng loại, tập thể dục thường xuyên và hạn chế các thói quen không lành mạnh như hút thuốc và uống rượu có thể giúp tăng cơ hội thụ thai, thì một số bệnh lây truyền qua đường tình dục nhất định có thể kìm hãm điều đó.

Bệnh lậu

Những căn bệnh đáng sợ nhất có thể 'tước đoạt cơ hội trở thành bố' của nam giới cần được khám khẩn cấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Gây ra bởi một loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục, bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng có thể lây nhiễm cho cả nam và nữ. Ở nam giới, nó có thể gây ra tình trạng đau đớn trong các ống gắn với tinh hoàn, trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể dẫn đến vô sinh", Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết.

May mắn thay, bệnh lậu thường dễ dàng chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh, đó là lý do tại sao nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của bạn hoặc tự chẩn đoán sớm có thể giúp tránh mọi trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh Chlamydia

Theo CDC, nam giới hiếm khi gặp vấn đề sức khỏe do chlamydia. Tuy nhiên, nhiễm trùng này có thể gây ra sự suy giảm đáng kể về khả năng di chuyển và chất lượng của tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cơ quan y tế cũng cảnh báo bệnh chlamydia nếu không được điều trị, điều này cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm hoặc nhiễm HIV.

Bệnh giang mai

Những căn bệnh đáng sợ nhất có thể 'tước đoạt cơ hội trở thành bố' của nam giới cần được khám khẩn cấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh giang mai giống như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác có thể lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc trực tiếp với vết sùi giang mai. Đối với nam giới, những vết này có thể dẫn đến vết loét trên hoặc xung quanh dương vật, xung quanh hậu môn, trực tràng, hoặc trong hoặc xung quanh miệng. Điều quan trọng cần lưu ý, bệnh giang mai không được điều trị có thể gây vô sinh ở cả phụ nữ và nam giới. Đối với nam giới, viêm mào tinh hoàn gây vô sinh hầu hết do giang mai.

Bệnh Herpes sinh dục (mụn rộp sinh dục)

Ở nam giới, mụn rộp sinh dục có thể gây ra mụn đỏ xung quanh vùng sinh dục, bao gồm cả dương vật, bìu và hậu môn. Đây là một bệnh nhiễm trùng không thể chữa khỏi nhưng có thể được kiểm soát bằng thuốc kháng vi-rút.

Cho đến nay, trong khi không có bằng chứng chắc chắn để chứng minh rằng mụn rộp có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiễm trùng có thể dẫn đến số lượng tinh trùng thấp, đó là lý do tại sao tốt nhất nên tránh nó bằng các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

HIV

Những căn bệnh đáng sợ nhất có thể 'tước đoạt cơ hội trở thành bố' của nam giới cần được khám khẩn cấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là một loại virus có thể lây truyền, tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó có thể được truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc với máu, tinh dịch hoặc dịch âm đạo bị nhiễm bệnh.

Nói đến đến các vấn đề sinh sản liên quan đến HIV, các báo cáo đã gợi ý rằng các thông số tinh trùng phản ánh khả năng sinh sản bị suy giảm đáng kể ở nam giới nhiễm HIV. Từ lượng tinh dịch, khả năng di chuyển của tinh trùng đến nồng độ và hình thái, tất cả các phép đo đều được cho là "bị ảnh hưởng xấu".

Theo Times of India

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Từ khóa:   nguyên nhân gây vô sinh bệnh lây qua đường tình dục bệnh nam khoa

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