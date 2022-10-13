"Đã có sự gia tăng đáng báo động về các bệnh tim ở giới trẻ. Bệnh nặng hơn nhiều và biến chứng nhiều hơn ở thế hệ trẻ so với người lớn tuổi. Thêm vào gánh nặng bệnh tật là mất giờ làm việc và sinh kế. Xu hướng đáng lo ngại này chủ yếu là do lối sống xấu đi, và thiếu ngủ là một phần chính nguyên nhân", Tiến sĩ Rajesh TR, Chuyên gia Tư vấn Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Kauvery, Bang Bangalore, Ấn Độ đã cho biết.

Trong đại dịch Covid-19, chất lượng giấc ngủ kém trở nên phổ biến trong dân số nói chung, một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia cho biết. Đồng thời, cũng có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tim khiến chúng ta đặt câu hỏi về mối liên hệ có thể có giữa hai loại bệnh này.

Tuy nhiên, khi chúng ta ngủ không đủ giấc, chúng ta sẽ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe như huyết áp cao, cholesterol cao, đột quỵ, đau tim, béo phì và tiểu đường.

Đồng tình với Tiến sĩ Amit Bhushan Sharma, Phó Giám đốc và Trưởng đơn vị Bệnh viện Ký sinh trùng Tim mạch, Gurgaon, Ấn Độ cũng nói thêm: Mất ngủ có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Trong giai đoạn ngủ chuyển động mắt không nhanh, nhịp tim của bạn chậm lại và nhịp thở ổn định. Đây cũng là thời điểm huyết áp của bạn giảm xuống. Tất cả những thay đổi này kết hợp với nhau sẽ giúp tim cân bằng lại căng thẳng mà cơ thể bạn đã tập trung trong cả ngày.

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Phiên họp khoa học thường niên lần thứ 70 của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, những người ngủ từ 6 đến 7 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ thấp nhất so với những người ngủ ít hơn hoặc nhiều hơn.

“HA tăng lên và làm hỏng hệ thống tim và có rối loạn chức năng nội mô liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp. Nếu chúng ta không cho mình nghỉ ngơi đầy đủ, phần tăng huyết áp này sẽ biểu hiện dưới dạng các bệnh mạch vành, tức là tắc nghẽn ”, Tiến sĩ Abhijit Kulkarni, Chuyên gia tư vấn cao cấp về Tim mạch, Bệnh viện Apollo, Bengaluru cho biết.

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Ngoài việc ngủ không đủ, các tình trạng như ngưng thở khi ngủ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của một người. Nó có liên quan đến việc cung cấp oxy thấp trong khi ngủ ngáy. Điều này đẩy huyết áp lên dẫn đến huyết áp cao và nhịp tim bất thường. Điều này có thể dẫn đến đau tim, đột quỵ, v.v.

Gọi đó là một “thói quen không lành mạnh” cũng giống như “uống ít nước và bỏ bữa”, Tiến sĩ Sharma nhấn mạnh thói quen ngủ thất thường của những người trẻ tuổi: "Đặc biệt là thanh thiếu niên dán mắt vào màn hình suốt đêm và làm tổn hại đến lịch trình ngủ của họ, khiến họ mất đi động lực để hoạt động thể chất và kết quả là sức khỏe tim mạch kém về lâu dài."

Ngoài ra, bạn có nhận thấy nhiều người bị đau tim vào sáng sớm của những tháng mùa đông không? Các đỉnh điểm của tăng huyết áp cũng được ghi nhận là vào giữa đêm và vào đầu giờ sáng khi chúng ta được cho là có giấc ngủ sâu. Một người không thể ngủ được lo lắng và trải qua nhiều căng thẳng hoặc có một số vấn đề tâm lý. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng gián tiếp đến nguy cơ mắc các bệnh về tim và xuất hiện cơn đau tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đó là một con đường hai chiều. Bệnh tim cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến số lượng và chất lượng giấc ngủ của bạn. Khi một người ngủ, có một sự dịch chuyển chất lỏng từ chân đến tim. Nếu tim không thể đối phó với lượng chất lỏng dư thừa này, điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn chất lỏng trong phổi. Trong trường hợp này, bệnh nhân có thể thức dậy với tình trạng khó thở.

Một người không thể ngủ được do lo lắng và trải qua nhiều căng thẳng hoặc có một số vấn đề tâm lý. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng gián tiếp đến nguy cơ mắc các bệnh về tim và xuất hiện cơn đau tim.

Tình trạng thứ hai là khi một người đi ngủ, họ không thể ngủ được và cảm thấy khó thở. Đây được gọi là Chứng khó thở kịch phát về đêm (PND). Hai điều này là đặc điểm của bệnh suy tim.

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Một người phải ngủ ít nhất 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Tiến sĩ Rajesh gợi ý những mẹo sau để có được một giấc ngủ thoải mái.

Lập một lịch trình ngủ và tuân theo nó. Tuân theo thời gian ngủ và thức dậy giống nhau.

Tập thể dục hàng ngày.

Tránh các bữa ăn nặng ngay trước khi đi ngủ.

Tránh đồ uống có chứa caffein trong vòng 4-5 giờ sau khi bạn ngủ.

Tránh màn hình điện tử trước khi đi ngủ.

Giảm căng thẳng và lo lắng. Thiền rất hữu ích.

Bạn thậm chí có thể thay đổi giao diện và màu sắc của phòng ngủ để giúp bạn có được giấc ngủ ngon, không bị gián đoạn.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của chứng ngưng thở khi ngủ, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Nó chắc chắn có thể điều trị được.

Theo Inida Express