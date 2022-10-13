3 lý do "chủ chốt" khiến bạn giảm cân mãi chẳng được

Hành trình để đạt được cân nặng mong muốn của bạn có thể rất phức tạp. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, nhất quán và chăm chỉ cao nhất. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, nhiều người vẫn phải vật lộn để giảm cân.

Bạn có phải là một trong số những người đã thực hiện đúng chế độ ăn uống của mình, tập thể dục thường xuyên và duy trì hoạt động, nhưng vẫn cảm thấy khó giảm được số kg dư thừa đó? Nếu có, đây là một số lý do có thể dẫn đến điều tương tự, huấn luyện viên sức khỏe đường ruột, Tiến sĩ Dimple Jangda sẽ có những chia sẻ dành cho bạn. Sự thiếu hụt trong cơ thể của bạn

Ảnh minh họa: Internet Giải thích về việc thiếu hụt chất béo trong cơ thể có thể dẫn đến tăng cân như thế nào, Tiến sĩ Jangda cho biết: "Nếu bạn đang bị bất kỳ loại thiếu hụt nào về chất dinh dưỡng, vitamin hoặc khoáng chất, cơ thể bạn sẽ thu thập chất béo dự trữ, như một cơ chế bảo vệ, chuẩn bị cho một căn bệnh tiềm ẩn trong tương lai. Nếu bạn không giải quyết những khiếm khuyết và bệnh tật của mình, bạn sẽ chống lại cơ thể mình thay vì giảm cân." Để chống lại điều này, cô ấy đề nghị chuyển trọng tâm của bạn sang giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các bệnh, rối loạn và thiếu hụt của bạn.

Kế hoạch ăn kiêng sai lầm Một lý do khác khiến bạn có thể gặp khó khăn trong việc giảm cân là kế hoạch ăn kiêng sai lầm. "Chế độ ăn kiêng bạn đang thực hiện có lẽ không được thiết kế cho kiểu cơ thể duy nhất của bạn." Ảnh minh họa: Internet Cô ấy khuyên bạn nên ăn các loại thực phẩm dựa trên cấu tạo cơ thể duy nhất của bạn để nuôi dưỡng nó. “Ví dụ, cơ thể người này hoạt động tốt bằng cách ăn nhiều thức ăn ngọt, chua và mặn hơn. Một cơ thể người khác lại hoạt động tốt bằng cách ăn nhiều thức ăn ngọt, đắng." Đường ruột hoặc ruột kết không khỏe mạnh Ảnh minh họa: Internet Nếu đường ruột và ruột kết của bạn không khỏe mạnh, bạn sẽ phải vật lộn để giảm cân. “Cơ thể bạn thải độc qua mồ hôi, nước tiểu và phân mỗi ngày. Nhưng nếu đường ruột, ruột kết hoặc lỗ chân lông bị tắc nghẽn, thì rất nhiều chất độc, thức ăn không tiêu, kim loại nặng hoặc chất bảo quản từ thực phẩm, ký sinh trùng và vi khuẩn không lành mạnh sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể bạn. Điều quan trọng là phải luôn đề cập đến sức khỏe đường ruột của bạn trước khi bạn bắt đầu bất kỳ mục tiêu sức khỏe nào”, chuyên gia giải thích. Theo India Express

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