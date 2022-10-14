6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ "ăn mòn tàn bạo" vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ

Sức khỏe 14/10/2022 17:03

Ngoài các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, phụ nữ còn có thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Một chế độ ăn uống cân bằng chắc chắn là một bước quan trọng để tránh những biến chứng như vậy, tuy nhiên, ngay cả những chế độ ăn kiêng tốt nhất đôi khi cũng không cung cấp cho bạn nguồn dinh dưỡng tối đa.

Từ cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, tê, ngứa ran các ngón tay đến yếu cơ và đau xương, thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể dẫn đến một số triệu chứng. Nếu không được điều trị, nó thậm chí có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe mãn tính. Đây là lý do tại sao phụ nữ phải đảm bảo rằng họ nhận được tất cả các loại chất dinh dưỡng và số lượng phù hợp từ chế độ ăn uống của họ.

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ 'ăn mòn tàn bạo' vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng điểm qua những thiếu hụt chất dinh dưỡng phổ biến nhất ở phụ nữ và những thực phẩm nên ăn.

Thiếu sắt

Thiếu sắt rất phổ biến ở phụ nữ. Vì phụ nữ bị chảy máu và kinh nguyệt hàng tháng, có khả năng cao bị thiếu máu nếu chúng ta không bù đắp được sự mất mát đó.

Thiếu máu là tình trạng máu thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, mang oxy đến các mô của cơ thể. Điều đó nói lên rằng, thiếu máu do thiếu sắt thường là nguyên nhân khiến lượng sắt trong cơ thể thấp và có thể dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, cực kỳ mệt mỏi, khó thở, đau lưỡi, móng tay giòn, v.v.

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ 'ăn mòn tàn bạo' vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để lấy lại đủ lượng sắt trong cơ thể, phụ nữ có thể ăn hải sản, thịt đỏ, đậu, rau lá xanh đậm, đậu Hà Lan, ngũ cốc tăng cường chất sắt và trái cây khô như nho khô và mơ.

 

Thiếu canxi

Canxi là một khoáng chất quan trọng giúp cơ thể xây dựng xương và răng khỏe mạnh. Do đó, lượng canxi trong cơ thể thấp có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và yếu xương. Theo các báo cáo, các bé gái trong độ tuổi từ 8-19 và những người trên 50 tuổi có nhiều khả năng có mức canxi thấp. Những điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như cực kỳ mệt mỏi và suy nhược, chuột rút cơ thường xuyên, các vấn đề về da, xương yếu, các vấn đề về răng miệng và nhịp tim không đều.

Các loại thực phẩm như các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, pho mát, đậu nành, rau lá xanh đậm, cá hồi và ngũ cốc tăng cường canxi rất tốt để tăng lượng canxi trong cơ thể.

Thiếu folate

Còn được gọi là vitamin B-9 hoặc axit folic, folate là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp hình thành các tế bào hồng cầu và cũng thúc đẩy sự phát triển và chức năng của tế bào khỏe mạnh. Nó không chỉ là chất dinh dưỡng cần thiết trong thời kỳ đầu mang thai ở phụ nữ mà còn giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Phải nói rằng, thiếu folate có thể dẫn đến cực kỳ mệt mỏi, thờ ơ, khó thở, đau đầu, chóng mặt, da xanh xao và tim đập nhanh.

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ 'ăn mòn tàn bạo' vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm như rau xanh, đậu, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản, gan, quả hạch và hạt là một số nguồn folate tuyệt vời.

Thiết hụt chất iot

Iốt là một khoáng chất khác mà cơ thể cần cho hoạt động khỏe mạnh của tuyến giáp và sản xuất hiệu quả các hormone tuyến giáp. Những chất này giúp quản lý và điều chỉnh sự trao đổi chất, đồng thời kiểm tra các chức năng khác của cơ thể.

Phải nói rằng, lượng i-ốt thấp trong cơ thể có thể dẫn đến tuyến giáp mở rộng, còn được gọi là bướu cổ. Hơn nữa cũng có thể gây tăng cân nhiều, trong khi cảm thấy yếu, mệt mỏi, rụng tóc, cảm thấy ớn lạnh và các biến chứng khác.

Thực phẩm như động vật có vỏ, sữa, muối, trứng, thịt gà, rong biển rất giàu iốt.

Vitamin D

Vitamin D hay 'vitamin ánh nắng mặt trời' rất quan trọng đối với hoạt động lành mạnh của cơ thể. Nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu có thể được mua từ thực phẩm chúng ta ăn, các chất bổ sung được kê đơn và quan trọng nhất là ánh nắng mặt trời.

Thiếu vitamin D có thể tác động một số vấn đề sức khỏe bao gồm mệt mỏi, đau lưng, rụng tóc, vết thương kém lành và các triệu chứng trầm cảm.

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ 'ăn mòn tàn bạo' vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là ánh sáng mặt trời, thì các loại thực phẩm như cá béo và dầu gan cá, lòng đỏ trứng, cá ngừ đóng hộp, nấm, cá hồi, cá mòi cũng là những nguồn tốt tương tự.

Vitamin B12

Vitamin B12 là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất mà cơ thể chúng ta cần. Nó là một loại vitamin tan trong nước mà cơ thể không thể sản xuất tự nhiên và phải được thu nhận từ thực phẩm chúng ta ăn. Nó không chỉ giúp phát triển não và các tế bào thần kinh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất DNA.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), da bạn có màu vàng nhạt, đau và lưỡi đỏ (viêm lưỡi), loét miệng, chứng loạn cảm, thay đổi cách bạn đi bộ và di chuyển xung quanh, thị lực bị rối loạn, khó chịu và trầm cảm là một số triệu chứng phổ biến của thiếu vitamin B12.

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ 'ăn mòn tàn bạo' vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sữa, trứng, sữa chua, cá béo, thịt đỏ, ngao và ngũ cốc tăng cường là những nguồn cung cấp vitamin B12 cao.

 

Theo Times of India

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