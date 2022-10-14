Điều này làm cho việc có thể nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp ngay lập tức trở nên quan trọng hơn tất cả. Dưới đây là 5 loại ung thư phụ khoa chính và các triệu chứng để nhận biết sớm nhất.

Dựa trên vị trí của những khối ung thư này, các dấu hiệu nhận biết cũng sẽ xuất hiện trong hệ thống sinh sản. Chúng bao gồm đau vùng chậu, đầy hơi hoặc đau dạ dày và đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục. Bạn cũng có thể bị chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiết dịch hoặc máu trong nước tiểu.

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Các cục u hoặc đau nhức trong hoặc xung quanh khu vực sinh dục cũng có thể là dấu hiệu của ung thư. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm ngứa âm đạo và muốn đi tiểu quá nhiều.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Nếu bạn đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ, người có thể xem xét các triệu chứng của bạn trên cơ sở cá nhân. Chẩn đoán ung thư sớm có thể là chìa khóa để hồi phục.

Điều quan trọng cần lưu ý là những dấu hiệu và triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư. Chúng có thể là dấu hiệu của bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào hoặc một căn bệnh nào đó ít nghiêm trọng hơn. Trong mọi trường hợp, bạn nên đi khám nếu các triệu chứng đau buồn này kéo dài một thời gian.

Những ai có nguy cơ mắc bệnh ung thư phụ khoa?

Bất cứ ai đều có thể có nguy cơ mắc tình trạng này dù là phụ nữ hay người chuyển giới. Khả năng mắc bệnh ung thư phụ khoa tăng dần theo độ tuổi.

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Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng ung thư buồng trứng thường có xu hướng ảnh hưởng đến những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, ung thư cổ tử cung chủ yếu nhắm vào những bệnh nhân có quan hệ tình dục trong độ tuổi từ 30 đến 45. Ung thư âm hộ cực kỳ hiếm, với hầu hết bệnh nhân trên 65 tuổi.

Có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh.

Theo Times of Inida