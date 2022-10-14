Cơ thể có những triệu chứng này, đi khám gấp kẻo mắc 5 bệnh phụ khoa cực nguy hiểm với phụ nữ

Sức khỏe 14/10/2022 07:02

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm khi các tế bào trong cơ thể phát triển ngoài tầm kiểm soát. Có thể được chẩn đoán kịp thời có thể tăng cơ hội chiến đấu thành công với bệnh ung thư. Tuy nhiên, trong trường hợp ung thư phụ khoa, chỉ ung thư cổ tử cung có xét nghiệm tầm soát mới có thể phát hiện sớm ung thư này - giai đoạn mà việc điều trị có thể đạt hiệu quả cao nhất.

Điều này làm cho việc có thể nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp ngay lập tức trở nên quan trọng hơn tất cả. Dưới đây là 5 loại ung thư phụ khoa chính và các triệu chứng để nhận biết sớm nhất.

Các loại ung thư phụ khoa

Cơ thể có những triệu chứng này, đi khám gấp kẻo mắc 5 bệnh phụ khoa cực nguy hiểm với phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm loại ung thư phụ khoa chính bao gồm:

  • Buồng trứng
  • Cổ tử cung
  • Tử cung
  • Âm đạo
  • Ung thư vú
  • Ngoài ra còn có một loại thứ sáu : ung thư ống dẫn trứng nhưng rất hiếm.

Các triệu chứng phổ biến 

Dựa trên vị trí của những khối ung thư này, các dấu hiệu nhận biết cũng sẽ xuất hiện trong hệ thống sinh sản. Chúng bao gồm đau vùng chậu, đầy hơi hoặc đau dạ dày và đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục. Bạn cũng có thể bị chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiết dịch hoặc máu trong nước tiểu.

Cơ thể có những triệu chứng này, đi khám gấp kẻo mắc 5 bệnh phụ khoa cực nguy hiểm với phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cục u hoặc đau nhức trong hoặc xung quanh khu vực sinh dục cũng có thể là dấu hiệu của ung thư. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm ngứa âm đạo và muốn đi tiểu quá nhiều.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Nếu bạn đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ, người có thể xem xét các triệu chứng của bạn trên cơ sở cá nhân. Chẩn đoán ung thư sớm có thể là chìa khóa để hồi phục.

Điều quan trọng cần lưu ý là những dấu hiệu và triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư. Chúng có thể là dấu hiệu của bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào hoặc một căn bệnh nào đó ít nghiêm trọng hơn. Trong mọi trường hợp, bạn nên đi khám nếu các triệu chứng đau buồn này kéo dài một thời gian.

Những ai có nguy cơ mắc bệnh ung thư phụ khoa?

Bất cứ ai đều có thể có nguy cơ mắc tình trạng này dù là phụ nữ hay người chuyển giới. Khả năng mắc bệnh ung thư phụ khoa tăng dần theo độ tuổi.

Cơ thể có những triệu chứng này, đi khám gấp kẻo mắc 5 bệnh phụ khoa cực nguy hiểm với phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng ung thư buồng trứng thường có xu hướng ảnh hưởng đến những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, ung thư cổ tử cung chủ yếu nhắm vào những bệnh nhân có quan hệ tình dục trong độ tuổi từ 30 đến 45. Ung thư âm hộ cực kỳ hiếm, với hầu hết bệnh nhân trên 65 tuổi.

Có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh.

Theo Times of Inida

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