Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim và đột quỵ là huyết áp cao, cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) cao, bệnh tiểu đường, hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc, béo phì, chế độ ăn uống không lành mạnh và không hoạt động thể chất.

Để ngăn ngừa hai căn bệnh giết người thầm lặng này, bạn phải nhận thức được tất cả các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh.

Đột quỵ và đau tim thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'. Điều này là do, cả hai bệnh này không phải lúc nào cũng có dấu hiệu hoặc bất kỳ triệu chứng ban đầu nào và rất dễ dẫn đến tử vong. Nhiều khi, mọi người thường không phát triển các triệu chứng cho đến khi đã quá muộn và trong một số trường hợp nhất định, mọi người chẩn đoán nhầm các triệu chứng hoặc nhầm nó với các bệnh lành tính khác.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), sự cô lập và cô đơn trong xã hội có thể làm tăng 30% nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

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Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy rằng hai yếu tố này có thể là những yếu tố dự báo 'đáng kể' đối với các bệnh.

Crystal Wiley Cene, chủ tịch ủy ban và là người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, cho biết, "Hơn bốn thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng sự cô lập xã hội và sự cô đơn đều có liên quan đến những kết quả xấu về sức khỏe. Với sự phổ biến của tình trạng mất kết nối xã hội sẽ tác động đến sức khỏe cộng đồng là khá lớn."

Ai có nhiều rủi ro hơn?

Theo các tác giả nghiên cứu, sự cô lập và cô đơn trong xã hội dường như gia tăng theo tuổi tác do các yếu tố bao gồm mất người thân và nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nghiên cứu lưu ý rằng trong khi người lớn tuổi có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn thì những người trẻ tuổi cũng có nguy cơ cô đơn.

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Theo một cuộc khảo sát của Đại học Harvard, các thành viên của Thế hệ gen Z tức là trong độ tuổi từ 18 đến 22, được coi là thế hệ cô độc nhất.

Điều này được cho là kết quả của việc ít tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa và tăng cường sử dụng mạng xã hội.

Hiểu sự khác biệt giữa cô lập xã hội và cô đơn

Tác giả nghiên cứu Cene cho biết, "Mặc dù sự cô lập trong xã hội và cảm giác cô đơn có liên quan đến nhau, nhưng chúng không giống nhau."

“Các cá nhân có thể có một cuộc sống tương đối biệt lập và không cảm thấy cô đơn, ngược lại, những người có nhiều mối quan hệ xã hội vẫn có thể cảm thấy cô đơn,” cô nói thêm.

Phải nói rằng, trong khi cô đơn là cảm giác đau khổ khi ở một mình hoặc ít kết nối với mọi người, thì cô lập xã hội là thiếu các liên hệ xã hội hoặc không có tiếp xúc hoặc tương tác trực tiếp với mọi người. Do đó, trong khi hai thuật ngữ có liên quan với nhau, chúng vẫn khác nhau về mặt nào đó.

Theo các nhà nghiên cứu, bạn nên làm gì?

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Theo các nhà nghiên cứu, sự cô lập và cô đơn trong xã hội cần được coi trọng hơn vì chúng có thể là những yếu tố nguy cơ mạnh dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim.

Chuyên gia nghiên cứu Cene cho biết: “Cần cấp bách phát triển, thực hiện và đánh giá các chương trình và chiến lược để giảm tác động tiêu cực của sự cô lập và cô đơn trong xã hội đối với sức khỏe tim mạch và não bộ, đặc biệt là đối với những nhóm dân số có nguy cơ.”

Các nhà nghiên cứu đề xuất thêm rằng các chuyên gia y tế nên “hỏi bệnh nhân về tần suất hoạt động xã hội của họ và liệu họ có hài lòng với mức độ tương tác của họ với bạn bè và gia đình hay không”.

Những thói quen trong lối sống cần áp dụng

Ngoài việc cân nhắc sự cô lập và cô đơn trong xã hội, người ta còn phải chú ý đến lối sống của họ.

Hầu hết các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim liên quan đến chế độ ăn uống, mức độ hoạt động và mối liên quan của một người với các thói quen không lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đó nói rằng, hãy ăn những thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng. Thực hành kiểm soát và say mê tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bỏ hút thuốc hoặc uống rượu vì những thứ này làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Theo Times of Inida