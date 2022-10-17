Tin được không, dầu dừa có thể đẩy nhanh tốc độ giảm cân của bạn?

Sức khỏe 17/10/2022 06:25

Không chỉ một mà nhiều nghiên cứu nói rằng thêm dầu dừa vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân và cụ thể là đối với loại mỡ bụng cứng đầu.

Tin được không, dầu dừa có thể đẩy nhanh tốc độ giảm cân của bạn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của các axit béo trong dầu dừa có tác động mạnh mẽ đến quá trình trao đổi chất của bạn. Trên thực tế, dầu dừa được cho là chất béo giảm cân thân thiện nhất trên thế giới. Những lợi ích không kết thúc ở đây vì có nhiều lý do tại sao dầu dừa là loại dầu tốt nhất để giảm cân.

Nó tăng cường trao đổi chất

Chất béo trong dầu dừa rất khác với chất béo trong các loại thực phẩm khác. Sự khác biệt là hầu hết các loại thực phẩm đều chứa axit béo chuỗi dài trong khi dầu dừa có axit béo chuỗi trung bình. Những chất béo chuỗi trung bình này được gửi thẳng đến gan, nơi chúng được chuyển thành thể xeton hoặc được sử dụng để cung cấp năng lượng ngay lập tức.

Tin được không, dầu dừa có thể đẩy nhanh tốc độ giảm cân của bạn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu trên động vật, những chất béo chuỗi trung bình này được lưu trữ kém hiệu quả hơn các chất béo khác. Trong một nghiên cứu trên động vật khác, một nhóm chuột được cho ăn chất béo chuỗi trung bình và một nhóm khác được cho ăn chất béo chuỗi dài. Kết quả là những con chuột được cho ăn chất béo chuỗi trung bình tăng trọng lượng ít hơn 20% và lượng mỡ cơ thể ít hơn 23% so với những con chuột được cho ăn chất béo chuỗi dài.

Nó giúp bạn đốt cháy calo trong khi nghỉ ngơi

Tin được không, dầu dừa có thể đẩy nhanh tốc độ giảm cân của bạn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một đặc tính quan trọng khác của dầu dừa là tính sinh nhiệt của nó. Ăn nó làm tăng tiêu hao năng lượng so với cùng một lượng calo đến từ bất kỳ nguồn nào khác.

Theo một nghiên cứu gần đây, dùng 15-30 gam dầu dừa (chất béo chuỗi trung bình) mỗi ngày làm tăng quá trình đốt cháy chất béo lên 5%, tức là 120 calo mỗi ngày. Lượng calo đến từ dầu dừa khác với lượng calo đến từ bơ hoặc dầu ô liu mặc dù chúng cũng rất tốt cho sức khỏe.

Dầu dừa có thể giảm cân

Tất cả chúng ta đều biết điều đầu tiên mà chúng ta cần làm để giảm cân là tạo ra sự thâm hụt calo. Lượng calo thâm hụt có nghĩa là đốt cháy nhiều calo hơn những gì bạn nạp vào cơ thể.

Tin được không, dầu dừa có thể đẩy nhanh tốc độ giảm cân của bạn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các axit béo chuỗi trung bình trong dầu dừa mang lại cho bạn cảm giác no hơn so với cùng một số lượng calo đến từ các chất béo khác. Một nghiên cứu trong đó những người tham gia có lượng thức ăn axit béo chuỗi trung bình cao tiêu thụ ít hơn 256 calo mỗi ngày. Có thực phẩm axit béo chuỗi trung bình trong một bữa ăn dẫn đến việc tiêu thụ ít calo hơn trong bữa ăn tiếp theo.

Vào cuối ngày, calo được tính là calo bất kể chúng đến từ đâu. Dầu dừa có 9 calo mỗi gam, vì vậy thêm dầu dừa vào chế độ ăn uống của bạn cao hơn những gì bạn đang ăn sẽ chỉ làm tăng số lượng calo. Vì vậy, những gì bạn có thể làm là bạn có thể thay thế dầu ăn của bạn bằng dầu dừa sẽ không chỉ cân bằng số lượng calo mà còn cung cấp cho bạn chất béo chuỗi trung bình lành mạnh.

Theo Femina

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