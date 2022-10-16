Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn

Sức khỏe 16/10/2022 06:00

Mùa hè là một mùa tuyệt vời: những kỳ nghỉ, bãi biển và thời tiết đầy nắng. Tuy nhiên, chúng ta phải trả giá khi tận hưởng tất cả những "món quà" mà mùa hè mang lại cho chúng ta và đó chính là cái nóng. Nó có thể khó chịu đến mức dường như không thể thoát khỏi cái nắng thiêu đốt và không khí ngột ngạt, kể cả vào ban đêm! May mắn thay, chúng ta có thể giúp cơ thể mát lên bằng nhiều cách.

5 thủ thuật sau sẽ giúp bạn thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy mát mẻ hơn.

1. Làm gối bằng kiều mạch

 

Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn - Ảnh 1

Những chiếc gối này có nhiều lợi ích từ giảm chứng ngáy ngủ đến giảm chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, ưu điểm tốt nhất của chúng là thoáng khí, do đó nhiệt cơ thể của bạn nhanh chóng thoát ra khỏi gối. Bạn có thể mua hoặc tự chế biến : xay kiều mạch, rây vỏ và đổ bột kiều mạch sạch vào áo gối.

2. Đặt lô hội trong phòng ngủ của bạn

Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn - Ảnh 2

 

Loại cây này rất thích hợp để làm mát căn phòng của bạn. Lá của nó có hàm lượng nước cao, nó bay hơi ẩm vào không khí thông qua quá trình thoát hơi nước. Bên cạnh đó, nha đam rất thích ở dưới ánh nắng mặt trời (miễn là bạn tưới nước thường xuyên), vì vậy đôi bên cùng có lợi!

3. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện

Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn - Ảnh 3

 

Bóng đèn thông thường có thể dễ dàng sưởi ấm một căn phòng nhỏ. Mặc dù bóng đèn sợi đốt không thể sưởi ấm một mình cho ngôi nhà của bạn, nhưng thực tế là chúng tỏa ra 90-98% năng lượng vì nhiệt có thể làm tăng thêm một môi trường ngột ngạt. Đổi lại, bóng đèn hoặc đèn LED tiết kiệm năng lượng hoàn toàn không tạo ra nhiệt.

4. Ngủ với một chiếc chăn ướt

Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn - Ảnh 4

Những đêm hè nóng nực có thể không vui lắm khi bạn phải chìm vào giấc ngủ say. Ngoài việc tắm nước lạnh trước khi ngủ, bạn cũng có thể ngủ với chăn ướt hoặc khăn trải giường ẩm. Bạn không cần phải ngâm chúng hoàn toàn, chỉ cần một chút nước là được.

5. Đặt tất và khăn trải giường của bạn vào tủ đông

Đánh bại chứng nóng trong người, làm mát cơ thể, tăng cường năng lượng với 5 mẹo vặt dành cho bạn - Ảnh 5

 

Đặt tất và khăn trải giường của bạn vào tủ đông ít nhất trong 10 phút. Bạn có thể thực hiện vào sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ. Cho chúng vào túi ni lông trước để không bị ướt khi bạn lấy ra. Bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ trên ga trải giường lạnh và trong đôi tất mát mẻ.

Theo Brightside

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