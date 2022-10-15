Ngủ trưa đúng cách vừa tăng trí nhớ lại đẩy mạnh tốc độ giảm cân và nhiều lợi ích mà bạn chưa biết

Để giúp bạn quyết định bạn phải dành bao nhiêu thời gian để ngủ trưa và những lợi ích liên quan mang lại, sau đây là những hướng dẫn nhanh về giấc ngủ trưa.

Dù niềm tin của bạn là gì, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm rằng việc ngủ một giấc ngắn đầy năng lượng sẽ giúp bạn sảng khoái và tăng cường sự nhanh nhẹn về tinh thần của chúng ta, và thậm chí khoa học cũng khuyên bạn nên làm điều đó.

Theo các chuyên gia, một giấc ngủ ngắn từ 10 đến 20 phút sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Nó là lý tưởng để tăng cường sự tỉnh táo và tăng mức năng lượng. Thời gian ngắn của một giấc ngủ trưa năng lượng được thiết kế để ngăn những người ngủ trưa đi vào giấc ngủ sâu. Điều này cho phép chúng ta đủ tỉnh táo sau khi thức dậy.

Nhưng như chúng ta đều biết, khó có thể thoát ra khỏi giấc ngủ sau khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó, vì vậy bạn nên thực hiện động tác ngồi thẳng lưng một chút. Ngoài ra, uống sau bữa trưa, vào khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều, sẽ giúp hạn chế cảm giác thèm ăn vặt và giảm các hormone căng thẳng giúp giảm cân.

30 phút: Tạm biệt mệt mỏi

Mặc dù chợp mắt 30 phút có thể khiến bạn khó thoát khỏi nó hơn, nhưng những lợi ích mà nó mang lại rất xứng đáng. Giấc ngủ ngắn này đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng của bộ nhớ, giảm căng thẳng, tăng cường tập trung, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Các chuyên gia nói rằng bạn sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho bản thân bằng cách ngủ một giấc ngắn 30 phút vào giữa ngày, vì cơ thể và não bộ sau khi thức 7-8 giờ sẽ cần được trẻ hóa.

60 phút: Xử lý trí nhớ nhận thức

Nếu công việc của bạn liên quan đến hoạt động trí óc nhiều thì đây có thể là thời lượng ngủ trưa hoàn hảo cho bạn. Với một giờ ngủ, bạn cũng sẽ có một giấc ngủ sâu, giúp não bộ thông thoáng và tăng khả năng nhận thức, cũng như khả năng ghi nhớ các sự kiện và số liệu. Nó cũng giúp chống lại sự thất vọng. Tuy nhiên, ngược lại, bước vào giấc ngủ sâu sẽ có nghĩa là bạn sẽ thức dậy với cảm giác hơi chùn xuống và phải dành một chút thời gian để làm mới cơ thể và tỉnh táo hoàn toàn.

90 phút: Chu kỳ ngủ đầy đủ

Đây là một giấc ngủ đầy đủ bao gồm cả giai đoạn nhẹ và sâu của giấc ngủ. Bạn cũng có thể gặp phải REM (chuyển động mắt nhanh), một giai đoạn liên quan đến giấc mơ. Theo nhà nghiên cứu về giấc ngủ, Tiến sĩ Sara Mednick, một giấc ngủ ngắn 90 phút có lợi cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Nó cải thiện trí nhớ và tăng cường khả năng sáng tạo. Và điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ dễ dàng thức dậy sau giấc ngủ ngắn này mà không cảm thấy chệnh choạng.

Lợi ích của việc ngủ trưa

Giảm đáng kể nguy cơ tử vong liên quan đến tim.

Giảm căng thẳng tim mạch.

Làm giảm huyết áp.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ giảm cân.

Ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Theo Brightside