Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày!

Hạt bí ngô cũng là một nguồn giàu kẽm, rất quan trọng để hấp thụ các vitamin và khoáng chất khác trong cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp và cân bằng hormone tuyến giáp trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Kẽm, một khoáng chất cần thiết để tạo ra hormone tuyến giáp, có thể thu được bằng cách ăn hạt bí ngô khô mỗi ngày. Đây là một phương pháp lành mạnh để đáp ứng nhu cầu về kẽm của bạn. Để có một món ăn nhanh, bạn có thể xay hoặc nướng chúng.

2. Quả lý gai (quả Amla)

Ảnh minh họa: Internet

Amla có lượng vitamin C nhiều hơn 8 lần so với quả cam và khoảng 17 lần so với quả lựu. Trái cây này thực sự xứng đáng với vị thế siêu thực phẩm của nó. Nó là một loại thuốc bổ đã được chứng minh có lợi cho tóc. Nó làm chậm quá trình bạc tóc, ngăn ngừa gàu, củng cố các nang tóc và tăng lưu thông máu đến da đầu, do đó cải thiện sự phát triển của tóc.

3. Đậu nành

Ảnh minh họa: Internet

Đậu chứa protein, chất chống oxy hóa, carbohydrate phức hợp và vô số vitamin và khoáng chất. Chúng cũng giàu chất xơ, có thể có lợi nếu bạn bị táo bón, một triệu chứng phụ phổ biến của sự mất cân bằng tuyến giáp.

Đậu nành cung cấp i-ốt và điều tốt nhất về loại đậu này là chúng dễ tiêu hóa nhất trong số các loại đậu, vì vậy chúng là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống thân thiện với tuyến giáp nhằm mục đích bù đắp những tác động của việc giảm tỷ lệ trao đổi chất do sự rối loạn.

Bạn sẽ dần dần nhận thấy sự cải thiện đáng kể chức năng của tuyến giáp nếu bạn bao gồm bất kỳ hoặc tất cả những thứ này trong chế độ ăn uống của mình. Trước khi đưa bất kỳ loại thực phẩm nào nói trên vào chế độ ăn uống của bạn, hãy nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.