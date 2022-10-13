Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày!

Sức khỏe 13/10/2022 07:39

Cơ thể của bạn không có đủ hormone để hoạt động bình thường nếu tuyến giáp của bạn mất cân bằng. Hãy đảm bảo rằng bạn dùng những siêu thực phẩm này để cân bằng tuyến giáp của bạn!

Các hormone điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể được giải phóng bởi tuyến giáp, một cơ quan có hình dạng giống con bướm nằm ở cổ. Do đó, khi tuyến không hoạt động bình thường, nó có thể dẫn đến sự mất cân bằng, làm suy giảm thêm sức khỏe chung. Nó sẽ tiết ra quá ít hoặc quá nhiều hormone khi tuyến giáp của bạn mất cân bằng. 

Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Tiến sĩ Chaitali đã chia sẻ ba loại siêu thực phẩm có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe tuyến giáp của tất cả các loại mất cân bằng tuyến giáp như giảm, tăng và miễn dịch tự động. 

3 loại siêu thực phẩm nên có trong chế độ ăn uống của bạn nếu bạn bị mất cân bằng tuyến giáp:

1. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô cũng là một nguồn giàu kẽm, rất quan trọng để hấp thụ các vitamin và khoáng chất khác trong cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp và cân bằng hormone tuyến giáp trong cơ thể. 

Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kẽm, một khoáng chất cần thiết để tạo ra hormone tuyến giáp, có thể thu được bằng cách ăn hạt bí ngô khô mỗi ngày. Đây là một phương pháp lành mạnh để đáp ứng nhu cầu về kẽm của bạn. Để có một món ăn nhanh, bạn có thể xay hoặc nướng chúng.

2. Quả lý gai (quả Amla)

Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Amla có lượng vitamin C nhiều hơn 8 lần so với quả cam và khoảng 17 lần so với quả lựu. Trái cây này thực sự xứng đáng với vị thế siêu thực phẩm của nó. Nó là một loại thuốc bổ đã được chứng minh có lợi cho tóc. Nó làm chậm quá trình bạc tóc, ngăn ngừa gàu, củng cố các nang tóc và tăng lưu thông máu đến da đầu, do đó cải thiện sự phát triển của tóc. 

3. Đậu nành

Mất cân bằng tuyến giáp? 3 siêu thực phẩm bạn cần bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu chứa protein, chất chống oxy hóa, carbohydrate phức hợp và vô số vitamin và khoáng chất. Chúng cũng giàu chất xơ, có thể có lợi nếu bạn bị táo bón, một triệu chứng phụ phổ biến của sự mất cân bằng tuyến giáp. 

Đậu nành cung cấp i-ốt và điều tốt nhất về loại đậu này là chúng dễ tiêu hóa nhất trong số các loại đậu, vì vậy chúng là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống thân thiện với tuyến giáp nhằm mục đích bù đắp những tác động của việc giảm tỷ lệ trao đổi chất do sự rối loạn.

Bạn sẽ dần dần nhận thấy sự cải thiện đáng kể chức năng của tuyến giáp nếu bạn bao gồm bất kỳ hoặc tất cả những thứ này trong chế độ ăn uống của mình. Trước khi đưa bất kỳ loại thực phẩm nào nói trên vào chế độ ăn uống của bạn, hãy nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.

9 thủ phạm gây "bất lực" ở nam giới

9 thủ phạm gây "bất lực" ở nam giới

Có rất nhiều nguyên nhân gây "bất lực" ở đàn ông trong đó trầm cảm, thuốc lá và rượu là những tác nhân gây nguy hiểm cho sự “hùng dũng” của “cậu nhỏ”.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tuyến giáp bệnh tuyến giáp nên ăn gì thực phẩm ngừa bệnh tuyến giáp

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 58 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 58 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 55 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm