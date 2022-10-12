Bất ngờ với những hoạt động đặc biệt này có thể giảm đến 50% nguy cơ sa sút trí tuệ

Cơ quan y tế toàn cầu định nghĩa sa sút trí tuệ là "một thuật ngữ bao trùm cho một số bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, các khả năng nhận thức và hành vi khác ảnh hưởng đáng kể đến khả năng của một người để duy trì các hoạt động sống hàng ngày của họ."

Theo một nghiên cứu, các trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050, ước tính khoảng 153 triệu người sẽ bị sa sút trí tuệ trong vài năm tới.

Với khoảng 55 triệu người trên toàn thế giới đã mắc chứng này, mỗi năm có 10 triệu trường hợp mới được bổ sung vào số liệu thống kê.

Tác động của chứng sa sút trí tuệ

Chứng sa sút trí tuệ cản trở hoạt động hàng ngày của một cá nhân. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc ở những người lớn tuổi.

Ngoài ra, nó cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số tất cả các bệnh khác.

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"Sa sút trí tuệ là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc ở những người cao tuổi trên toàn thế giới. Nó có thể gây choáng ngợp, không chỉ đối với những người bị sa sút trí tuệ mà còn đối với những người chăm sóc và gia đình của họ", WHO cho biết.

Nghiên cứu nói gì về các hoạt động có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ?

Nghiên cứu đã nhấn mạnh ba hoạt động có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ đã xác định đọc sách, tập yoga và dành thời gian cho gia đình và bạn bè là những hoạt động giải trí có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu dựa trên 74.700 người phát triển chứng sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cho thấy rằng tham gia vào các hoạt động giải trí này giúp giảm 17% nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng các hoạt động trí óc như đọc sách và viết lách có tác động tối đa. Nguy cơ sa sút trí tuệ giảm 23% khi các hoạt động này được thực hiện thường xuyên.

Các hoạt động được liệt kê trong nghiên cứu là gì?

Các nhà nghiên cứu đã liệt kê các hoạt động sau đây mà họ thấy làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ:

Đọc sách

Viết

Xem tivi

Nghe đài

Chơi trò chơi

Chơi nhạc cụ

Đoc tin túc qua máy tính

Sử dụng máy tính để sáng tạo

Làm đồ thủ công

Đi dạo

Chạy

Bơi lội

Đi xe đạp

Chơi thể thao

Yoga

Khiêu vũ

Tham gia một lớp học

Tham gia câu lạc bộ xã hội

Ảnh minh họa: Internet

Tình nguyện

Thăm người thân hoặc bạn bè

Tham dự các hoạt động tôn giáo

Các triệu chứng của bệnh sa sút trí tuệ

Các triệu chứng của chứng sa sút trí tuệ nên được hiểu theo ba giai đoạn:

Trong giai đoạn đầu, người bệnh có các triệu chứng như hay quên, mất dấu thời gian và cảm thấy lạc lõng ở những nơi quen thuộc.

Ở giai đoạn giữa, người bệnh có thể có biểu hiện đãng trí ngay cả khi gặp những người và địa điểm quen thuộc, trở nên bối rối khi ở nhà, khó khăn hơn trong giao tiếp, cần được giúp đỡ ngay cả khi chăm sóc cá nhân cơ bản.

Ở giai đoạn cuối, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sa sút trí tuệ nghiêm trọng như không nhớ thời gian và địa điểm, không thể nhận ra người thân ở gần, đi lại khó khăn và thường xuyên thay đổi hành vi.

Bệnh nhân sa sút trí tuệ cần được xử lý hết sức cẩn thận. Thiếu kiến ​​thức về căn bệnh này khiến những bệnh nhân thường "ở trong bóng tối" mà không được chẩn đoán hoặc hỗ trợ y tế thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này dẫn đến một khoảng cách lớn giữa việc điều trị và khởi phát bệnh. Tác hại của bệnh còn ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình về mặt xã hội, tâm lý và kinh tế, do đó người bệnh bị coi thường và không được hỗ trợ y tế.

Theo Times of India