Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức "đổ sông đổ bể"

Sức khỏe 15/10/2022 19:11

Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng mặc dù đã tập tất cả những điều phù hợp tại phòng tập thể dục, nhưng sau khi thành công một chút ban đầu, cơ dường như không còn được xây dựng tốt nữa? Nếu có, thì có thể bạn đang làm sai một số điều cơ bản. Ví dụ, bạn có thể tập luyện quá sức mà bạn tưởng càng tập càng tốt, nhưng nó lại phản tác dụng.

Để biết thêm về những gì bạn có thể làm sai, hãy đọc hết bài viết này để bạn không chỉ sửa chữa những sai lầm hiện tại mà còn tránh mắc phải những sai lầm phổ biến khác trong tương lai.

1. Liên tục gắn bó với cùng một loại dụng cụ tập luyện

Mặc dù có rất nhiều tranh luận về khoảng lặp lại hoàn hảo để xây dựng cơ bắp, nhưng có một số ý kiến ​​đồng thuận rằng 5-8 lần lặp lại là tối ưu. Tuy nhiên, bám sát cùng một khoảng lặp lại không phải là cách đúng đắn để tiến lên phía trước, đặc biệt là sau khi bạn không còn là người mới bắt đầu. Vì lý do này, bạn nên tuân theo 3 khoảng lặp lại khác nhau: thấp, trung bình và cao. Bắt đầu với phạm vi lặp lại thấp, dành 2-3 tuần để luyện tập cho mỗi cấp độ.

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 1

Khoảng mức thấp (3-4 lặp lại): Nó cho phép bạn nâng mức tạ nặng hơn, theo thời gian sẽ cho phép bạn sử dụng mức tạ nặng hơn trong các lần nâng cao khác.

Khoảng lặp lại trung bình (6-8 lần lặp lại): Nó đóng vai trò như một cầu nối trong khi chuyển từ phạm vi lặp lại thấp sang phạm vi lặp lại cao.

Khoảng mức cao (12-15 lặp lại): Nó giúp tăng sức bền của bạn.

2. Làm việc quá sức

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 2

 

Làm việc quá sức sẽ gây hại cho bạn nhiều hơn lợi. Khi mục tiêu của bạn là xây dựng cơ bắp, và không giảm mỡ, bạn phải ăn nhiều và không lo tăng mỡ. Tập cardio nhiều có thể phản tác dụng. Nếu bạn tập thể dục nhiều hoặc tập cardio nhiều, bạn sẽ mất đi lượng calo dư thừa mà bạn cần để tăng cường cơ bắp của mình.

3. Ăn không đúng thức ăn

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 3

 

Hầu hết những người bắt đầu với mục tiêu xây dựng cơ bắp đều nghĩ rằng họ chỉ cần ăn protein để tăng cơ bắp. Mặc dù đúng là protein rất quan trọng, vì chúng được tạo thành từ các axit amin là nền tảng của sự sống, nên việc bỏ qua carbohydrate và chất béo không được khuyến khích. Carbohydrate cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể để giúp tăng khối lượng cơ bắp, trong khi chất béo chịu trách nhiệm về testosterone và các hormone liên quan đến tăng trưởng khác.

Vì vậy, dù bạn đã nỗ lực hết sức tại phòng tập nhưng nếu bạn không đạt được kết quả như mong muốn, hãy cân nhắc thêm 500 calo vào chế độ ăn của mình và nếu bạn vẫn không thấy tăng nhiều sau vài tuần, hãy bổ sung thêm 500 calo nữa.

4. Ăn không đủ chất

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 4

 

Khi bạn đang cố gắng xây dựng cơ bắp, bạn cần ăn nhiều thức ăn để có đủ năng lượng cần thiết để phát triển chúng. Chỉ ăn 3 bữa có thể không đủ. Vì vậy nên có ít nhất 6 bữa ăn mỗi ngày để có đủ lượng calo cần thiết.

5. Tránh các buổi tập tạ cường độ cao

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 5

 

Cơ thể con người được thiết kế để bảo tồn năng lượng giúp chúng ta không bị đói. Kết quả là cơ thể không muốn tạo cơ bắp một cách tự nhiên. Các buổi tập tạ rất quan trọng để buộc cơ thể xây dựng cơ bắp. Cho dù bạn đang sử dụng mức tạ nào, trọng lượng phải lớn đến mức bạn khó có thể hoàn thành số lần lặp lại cần thiết và quá trình tập luyện phải đủ để có thể kích thích tổng hợp protein.

Theo Brightside

Thiếu ngủ có thể dẫn đến một loạt các bệnh "chết người" như huyết áp, đột quỵ, béo phì, tiểu đường và đau tim?

Thiếu ngủ có thể dẫn đến một loạt các bệnh "chết người" như huyết áp, đột quỵ, béo phì, tiểu đường và đau tim?

Giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nó giúp cơ thể chúng ta phục hồi và trẻ hóa sau một ngày dài mệt mỏi. Tuy nhiên, ngủ không đủ giấc đang trở thành một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời hiện đại, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, mất tập trung và thậm chí là các biến chứng nghiêm trọng như tiểu đường và tăng huyết áp.

Xem thêm
Từ khóa:   tăng cường cơ bắp sai lầm khi tăng cơ cơ bụng săn chắc

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 58 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 58 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 55 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm