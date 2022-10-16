Các chất chống oxy hóa, chất xơ, protein và carbohydrate trong đậu đen làm cho chúng trở nên mạnh mẽ về mặt dinh dưỡng . Chế độ ăn nhiều đậu có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý nghiêm trọng và giúp cơ thể xử lý calo hiệu quả hơn.

Khi mọi người ăn đậu đen với gạo, lượng đường trong máu của họ có xu hướng thấp hơn so với khi họ chỉ ăn cơm. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, thêm đậu vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Không giống như nhiều loại thực phẩm khác chứa nhiều carbohydrate, đậu đen không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã thực sự tìm thấy điều ngược lại.

Phòng ngừa ung thư

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đậu có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư dạ dày, thận và ruột kết. Các nghiên cứu ban đầu trên động vật cho thấy đậu cũng có thể giúp chống lại sự phát triển của các khối u ung thư vú, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn trên người.

Tốt cho sức khỏe mắt

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Các chất chống oxy hóa trong đậu đen có thể giúp bảo vệ đôi mắt của bạn chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Một dự án nghiên cứu lớn của Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy rằng khi những người có nguy cơ cao bị thoái hóa điểm vàng giai đoạn cuối dùng chất chống oxy hóa liều cao, nguy cơ mắc bệnh này sẽ giảm 25%. Các chất chống oxy hóa cũng làm giảm 19% việc mất thị lực trong cùng một nhóm có nguy cơ cao.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

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Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn đậu có thể làm giảm tổng lượng cholesterol và mức cholesterol “xấu” trong máu của bạn. Điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một phần đậu khô mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim lên đến 38%.

Kiểm soát cân nặng

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Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng những người ăn đậu thường xuyên có thể nhẹ cân hơn và có vòng eo nhỏ hơn. Trong một nghiên cứu, một nhóm đàn ông béo phì ăn hầu hết các loại đậu đã giảm cân nhiều hơn và có lượng cholesterol “xấu” giảm nhiều hơn so với những người đàn ông theo các chế độ ăn kiêng khác.

Các nhà khoa học tin rằng những tác động này đến từ lượng protein, chất xơ và carbohydrate tiêu hóa chậm của đậu. Tất cả đều có thể giúp cơ thể bạn cảm thấy no lâu hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Theo WebMD