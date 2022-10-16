Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là "tiên dược" chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch

Sức khỏe 16/10/2022 18:45

Đậu đen đã là một thực phẩm chủ yếu của chế độ ăn uống ở Bắc Mỹ trong ít nhất 7.000 năm. Được biết đến với cái tên Phaseolus vulgaris trong giới khoa học, chúng còn được gọi là frijoles negros trong tiếng Tây Ban Nha. Đậu đen có kết cấu bùi và vị ngọt nhẹ. Chúng cũng cực kỳ lành mạnh, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng với lượng chất béo và đường tối thiểu.

Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là 'tiên dược' chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của đậu đen

Các chất chống oxy hóa, chất xơ, protein và carbohydrate trong đậu đen làm cho chúng trở nên mạnh mẽ về mặt dinh dưỡng. Chế độ ăn nhiều đậu có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý nghiêm trọng và giúp cơ thể xử lý calo hiệu quả hơn.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là 'tiên dược' chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không giống như nhiều loại thực phẩm khác chứa nhiều carbohydrate, đậu đen không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã thực sự tìm thấy điều ngược lại.

Khi mọi người ăn đậu đen với gạo, lượng đường trong máu của họ có xu hướng thấp hơn so với khi họ chỉ ăn cơm. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, thêm đậu vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Phòng ngừa ung thư

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đậu có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư dạ dày, thận và ruột kết. Các nghiên cứu ban đầu trên động vật cho thấy đậu cũng có thể giúp chống lại sự phát triển của các khối u ung thư vú, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn trên người.

Tốt cho sức khỏe mắt

Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là 'tiên dược' chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa trong đậu đen có thể giúp bảo vệ đôi mắt của bạn chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Một dự án nghiên cứu lớn của Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy rằng khi những người có nguy cơ cao bị thoái hóa điểm vàng giai đoạn cuối dùng chất chống oxy hóa liều cao, nguy cơ mắc bệnh này sẽ giảm 25%. Các chất chống oxy hóa cũng làm giảm 19% việc mất thị lực trong cùng một nhóm có nguy cơ cao.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là 'tiên dược' chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn đậu có thể làm giảm tổng lượng cholesterol và mức cholesterol “xấu” trong máu của bạn. Điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một phần đậu khô mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim lên đến 38%.

Kiểm soát cân nặng

Đậu đen là món ngon thanh đạm của người Việt nhưng cũng là 'tiên dược' chữa bách bệnh, từ chống ung thư đến lợi tim mạch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng những người ăn đậu thường xuyên có thể nhẹ cân hơn và có vòng eo nhỏ hơn. Trong một nghiên cứu, một nhóm đàn ông béo phì ăn hầu hết các loại đậu đã giảm cân nhiều hơn và có lượng cholesterol “xấu” giảm nhiều hơn so với những người đàn ông theo các chế độ ăn kiêng khác.

Các nhà khoa học tin rằng những tác động này đến từ lượng protein, chất xơ và carbohydrate tiêu hóa chậm của đậu. Tất cả đều có thể giúp cơ thể bạn cảm thấy no lâu hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Theo WebMD

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức "đổ sông đổ bể"

Muốn phát triển cơ bắp mà làm theo những sai lầm này chẳng khác nào công sức "đổ sông đổ bể"

Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng mặc dù đã tập tất cả những điều phù hợp tại phòng tập thể dục, nhưng sau khi thành công một chút ban đầu, cơ dường như không còn được xây dựng tốt nữa? Nếu có, thì có thể bạn đang làm sai một số điều cơ bản. Ví dụ, bạn có thể tập luyện quá sức mà bạn tưởng càng tập càng tốt, nhưng nó lại phản tác dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của đậu đen cách uống nước đậu đen các thực phẩm tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 57 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 57 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 54 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm