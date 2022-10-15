Tại sao bạn lại chảy nước dãi khi ngủ và làm sao để ngăn chặn điều này?

Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau tình trạng chảy nước dãi và cách chúng ta có thể giảm bớt hoặc ngăn nó xảy ra nhé.

Khi chúng ta ngủ, các cơ mặt cũng như phản xạ nuốt của chúng ta được thư giãn hoàn toàn. Vì nước bọt được tích tụ trong miệng khi chúng ta ngủ, nó có thể bắt đầu nhỏ giọt từ từ vì các cơ mặt được thả lỏng có thể dẫn đến miệng hơi mở. Vì vậy, cuối cùng chúng ta sẽ có một chiếc gối ướt không thoải mái lắm khi ngủ.

Chảy nhiều nước dãi hoặc tiết nhiều nước bọt có thể là dấu hiệu của bệnh thần kinh hoặc hậu quả của nghẹt mũi. Ngoài ra, những người đã có vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như đột quỵ, có xu hướng chảy nước dãi thường xuyên hơn và nhiều hơn.

Làm thế nào để giảm hoặc ngừng chảy nước dãi?

1. Làm sạch xoang của bạn

Một trong những lý do chính gây chảy nước dãi là do mũi bị tắc, khiến người bệnh phải thở bằng miệng và có thể dẫn đến chảy nước dãi. Làm sạch và thông tắc xoang mũi có thể là một cách tốt để thoát khỏi tình trạng ướt gối mỗi đêm.

Dưới đây là một số cách có thể giúp thông xoang:

Tắm nước nóng sẽ làm thông mũi và thở bình thường vào ban đêm.

Ttinh dầu, đặc biệt là tinh dầu có chứa khuynh diệp sẽ giúp bạn thở thoải mái hơn và cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

Sử dụng các sản phẩm giúp thông xoang sẽ làm thông mũi và cho phép luồng không khí lưu thông tốt hơn.

Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn điều trị bất kỳ loại nhiễm trùng mũi nào khi nó xuất hiện. Nếu không, bạn có thể bị nhiều biến chứng khác nhau, chẳng hạn như mũi bị tắc vĩnh viễn.

2. Thay đổi tư thế ngủ của bạn

Điều này nghe có vẻ khá rõ ràng nhưng nằm ngửa khi ngủ là tư thế mà tất cả nước bọt do cơ thể tiết ra sẽ ở trong miệng và không chảy ra ngoài. Ngược lại, nếu bạn ngủ nghiêng hoặc nằm sấp, nước bọt tích tụ có thể sẽ chảy ra miệng và chảy ra gối.

Nếu bạn cảm thấy quá khó để giữ nguyên một tư thế trong cả đêm, hãy thử thu mình lại để ổn định cơ thể.

3. Kiểm tra chứng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn nghiêm trọng khiến nhịp thở của một người không diễn ra suôn sẻ như bình thường. Do đó, nó dẫn đến một giấc ngủ liên tục bị gián đoạn, thức giấc vào ban đêm, cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng và cảm giác buồn ngủ suốt cả ngày.

Chảy nước dãi và ngáy là những dấu hiệu chính của chứng ngưng thở khi ngủ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào rằng bạn có thể bị rối loạn này, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn để thảo luận chuyên sâu. Hãy nhớ rằng các yếu tố như hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn và các vấn đề về hô hấp nói chung.

4. Giảm thêm cân

Cân nặng tăng thêm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ngủ của bạn. Hơn một nửa dân số bị chứng ngưng thở khi ngủ là do thừa cân.

5. Sử dụng các thiết bị đặc biệt

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ có thể giúp bạn có được thiết bị phù hợp với miệng để giúp giảm tình trạng chảy nước dãi. Đây có thể là những thiết bị nha khoa khác nhau giúp ngậm miệng tốt hơn hoặc giúp nuốt và giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

6. Hãy chắc chắn rằng bạn dùng đúng loại thuốc

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, hãy đảm bảo rằng nó không gây ra quá trình sản xuất nước bọt dư thừa. Ví dụ, một số loại thuốc kháng sinh có thể gây tăng tiết nước bọt và là lý do khiến trẻ chảy nhiều nước dãi.

7. Ngẩng cao đầu

Kê đầu trên một chiếc gối cao hơn trong khi ngủ có thể làm giảm tình trạng chảy nước dãi. Vì vậy, hãy nhớ trải gối trước khi đi ngủ và đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái khi nằm trên đó.

8. Cân nhắc việc phẫu thuật

Đôi khi các bác sĩ có thể khuyên bạn nên phẫu thuật và cắt bỏ các tuyến. Nó thường xảy ra khi có các vấn đề thần kinh nghiêm trọng ẩn sau chứng tăng tiết. Tất nhiên, trước khi thực hiện, bất kỳ bác sĩ nào cũng muốn thử các phương pháp không phẫu thuật trước và chỉ đề nghị phẫu thuật trong trường hợp những phương pháp đầu tiên không giúp ích gì.

Theo Brightside