Một trong những lý do chính gây ra các vấn đề về tuyến giáp là thiếu i-ốt, chất cần thiết để tăng cường chức năng tuyến giáp. Tình trạng thiếu i-ốt đang phổ biến và cách lý tưởng để chống lại nó là tiêu thụ hải sản và rau biển, cả hai đều giàu chất tự nhiên trong loại rau này. Tuy nhiên, cũng như mọi thứ khác, quá nhiều iốt cũng có thể gây ra các biến chứng, vì vậy hãy tiêu thụ nó ở mức độ vừa phải.

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Quả hạch Brazil, hạt mắc ca và quả phỉ là nguồn cung cấp selen tuyệt vời, một thành phần quan trọng cần thiết để kích hoạt các chức năng của tuyến giáp. Nó cũng bảo vệ tuyến giáp khỏi bị hư hại. Một số loại đậu cũng rất giàu selen và bạn nên cân nhắc đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Ngũ cốc không chứa gluten

Nên ăn các loại ngũ cốc như quinoa (hạt diêm mạch), yến mạch và gạo, những loại ngũ cốc này tốt cho chức năng tuyến giáp hơn nhiều so với ngũ cốc làm từ lúa mì hoặc gluten. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một chế độ ăn không có gluten rất hiệu quả trong việc điều trị tự nhiên các tình trạng tuyến giáp hiện có.

Nấm

Đương nhiên, nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là ánh sáng mặt trời, nhưng nấm lại đứng thứ hai. Chúng là một nguồn thực vật tuyệt vời của loại vitamin này, được biết là có tác dụng tăng cường sức khỏe tuyến giáp.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng và hải sản như cá ngừ và cá hồi là những nguồn tuyệt vời khác. Bạn cũng có thể tìm các sản phẩm từ sữa như sữa và sữa đông đã được tăng cường vitamin này.

Thực phẩm cần tránh: Goitrogens

Goitrogens là gì? Đây là những hợp chất được tìm thấy trong thực phẩm có khả năng làm hỏng hoạt động tối ưu của tuyến giáp. Nếu bạn đã bị suy giáp, bạn nên tránh xa những thực phẩm này như thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ và tempeh, các loại rau như bông cải xanh và súp lơ, các loại rau giàu tinh bột, v.v.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nấu chín một số loại thực phẩm này có tác dụng làm giảm tác dụng của các hợp chất này. Dù vậy, cũng cũng hãy cẩn thận với hạt kê, khi tiêu thụ quá mức, nó có thể gây trở ngại cho chức năng tuyến giáp. Không cần phải nói rằng thực phẩm chế biến, rượu và caffein dư thừa cũng có thể tàn phá cơ thể, vì vậy hãy chú ý nhé.

Theo Femina