Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa

Sống khỏe 18/10/2022 07:21

Các vấn đề về tuyến giáp xảy ra với một phần tám phụ nữ, với hơn 60% thường không biết về tình trạng của họ. Thông thường, những gì bạn ăn và uống có liên quan đến sức khỏe tuyến giáp của bạn.

Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm nên ăn để ngừa bệnh tuyến giáp

Rong biển và hải sản

Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Một trong những lý do chính gây ra các vấn đề về tuyến giáp là thiếu i-ốt, chất cần thiết để tăng cường chức năng tuyến giáp. Tình trạng thiếu i-ốt đang phổ biến và cách lý tưởng để chống lại nó là tiêu thụ hải sản và rau biển, cả hai đều giàu chất tự nhiên trong loại rau này. Tuy nhiên, cũng như mọi thứ khác, quá nhiều iốt cũng có thể gây ra các biến chứng, vì vậy hãy tiêu thụ nó ở mức độ vừa phải.

Hỗn hợp các loại hạt

Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả hạch Brazil, hạt mắc ca và quả phỉ là nguồn cung cấp selen tuyệt vời, một thành phần quan trọng cần thiết để kích hoạt các chức năng của tuyến giáp. Nó cũng bảo vệ tuyến giáp khỏi bị hư hại. Một số loại đậu cũng rất giàu selen và bạn nên cân nhắc đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Ngũ cốc không chứa gluten

Nên ăn các loại ngũ cốc như quinoa (hạt diêm mạch), yến mạch và gạo, những loại ngũ cốc này tốt cho chức năng tuyến giáp hơn nhiều so với ngũ cốc làm từ lúa mì hoặc gluten. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một chế độ ăn không có gluten rất hiệu quả trong việc điều trị tự nhiên các tình trạng tuyến giáp hiện có.

Nấm

 

Đương nhiên, nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là ánh sáng mặt trời, nhưng nấm lại đứng thứ hai. Chúng là một nguồn thực vật tuyệt vời của loại vitamin này, được biết là có tác dụng tăng cường sức khỏe tuyến giáp.

Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng và hải sản như cá ngừ và cá hồi là những nguồn tuyệt vời khác. Bạn cũng có thể tìm các sản phẩm từ sữa như sữa và sữa đông đã được tăng cường vitamin này.

Thực phẩm cần tránh: Goitrogens

 

Goitrogens là gì? Đây là những hợp chất được tìm thấy trong thực phẩm có khả năng làm hỏng hoạt động tối ưu của tuyến giáp. Nếu bạn đã bị suy giáp, bạn nên tránh xa những thực phẩm này như thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ và tempeh, các loại rau như bông cải xanh và súp lơ, các loại rau giàu tinh bột, v.v.

Phụ nữ có nguy cơ cao bị suy tuyến giáp, cần bổ sung ngay những thực phẩm này để tránh sức khỏe bị đe dọa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nấu chín một số loại thực phẩm này có tác dụng làm giảm tác dụng của các hợp chất này. Dù vậy, cũng cũng hãy cẩn thận với hạt kê, khi tiêu thụ quá mức, nó có thể gây trở ngại cho chức năng tuyến giáp. Không cần phải nói rằng thực phẩm chế biến, rượu và caffein dư thừa cũng có thể tàn phá cơ thể, vì vậy hãy chú ý nhé.

Theo Femina

Hai yếu tố tiềm ẩn là "kẻ giết người thầm lặng" làm tăng nguy cơ tử vong vì đột qụy và đau tim, đặc biệt là với thế hệ Gen Z!

Hai yếu tố tiềm ẩn là "kẻ giết người thầm lặng" làm tăng nguy cơ tử vong vì đột qụy và đau tim, đặc biệt là với thế hệ Gen Z!

Trải qua một cơn đột quỵ hoặc một cơn đau tim có thể đe dọa tính mạng. Đây là hai trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Trong khi đột quỵ có đặc điểm là yếu cánh tay, mặt bị xệ xuống và khó nói, thì cơn đau tim có thể gây khó chịu ở ngực, đau các vùng khác trên cơ thể, khó thở và các dấu hiệu khác bao gồm đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn và chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tuyến giáp bệnh tuyến giáp nên ăn gì ăn gì tốt cho tuyến giáp

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 28 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?