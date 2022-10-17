Một số lời khuyên quan trọng từ bác sĩ chuyên khoa sau đây sẽ giúp bạn giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh trong những năm tới.

Hầu hết chúng ta đều có một trái tim khỏe mạnh và thể chất nhanh nhẹn ở độ tuổi 30. Như câu nói, những gì chúng ta gieo, là những gì chúng ta gặt hái. Điều này cũng áp dụng cho cách trái tim của chúng ta phản hồi sau tuổi 30 của chúng ta.

Khắc sâu thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên trong thói quen của bạn là một cách tuyệt vời để tránh các bệnh liên quan đến tim như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, mức cholesterol cao, từ đó giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim.

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Có thể tập thể dục dưới mọi hình thức, thể thao, bơi lội hoặc chỉ đơn giản là đi bộ nhanh 40 phút mỗi ngày hoặc ít nhất 5 lần một tuần.

Chế độ ăn uống hợp lý

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Một chế độ ăn uống giàu protein và nạc trên carbohydrate và chất béo được khuyến khích. Điều này nên đi đôi với việc ăn trái cây khô lành mạnh, năm phần trái cây mỗi ngày, lượng muối tối thiểu, hydrat hóa tốt và uống rượu ở mức độ vừa phải. Cũng nên ăn những phần nhỏ trong khoảng thời gian đều đặn, thay vì ăn uống vô độ bạn nhé.

Từ bỏ hút thuốc

Cho đến nay, hút thuốc vẫn là kẻ thù tồi tệ nhất của tim, gây ra một số bệnh liên quan đến tim. Người hút thuốc có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao gấp đôi so với người không hút thuốc và nguy cơ tử vong vì bệnh này cao gấp 3-4 lần so với người không hút thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mất khoảng một năm để nguy cơ tim mạch của một người giảm một nửa sau khi ngừng hút thuốc và hai năm để giảm nguy cơ tương tự như ở người không hút thuốc. Đáng chú ý, hút thuốc chủ động hoặc thụ động cũng có những tác hại tương tự.

Kiểm tra sức khỏe

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Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy, khi bạn ở độ tuổi 30, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe và tim mạch thường xuyên ít nhất một lần mỗi năm. Ngoài ra, những người có nguy cơ tim mạch cao như người hút thuốc, người bị tiểu đường hoặc cao huyết áp, người béo phì, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm, v.v. nên gặp bác sĩ tim mạch và được đánh giá chi tiết.

Tất cả các khía cạnh được đề cập ở trên phải song hành với nhau, cùng với đó là bạn cầm có giấc ngủ ngon và suy nghĩ tích cực, nỗ lực của bạn sẽ còn giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho trái tim của bạn sau 30 tuổi khỏe mạnh.

Theo Femina