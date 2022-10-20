Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì

Sức khỏe 20/10/2022 06:54

Chóng mặt là cảm giác khiến bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang quay cuồng. Đôi khi, những cơn chóng mặt này có thể trở nên nghiêm trọng, khiến bạn cảm thấy như thể mình đang say sóng. Tình trạng này rất thường đi kèm với buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều.

Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của chất lỏng để giúp giảm các triệu chứng chóng mặt.

Hạnh Nhân 

Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân rất giàu vitamin E và B, do đó giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Ngâm một nắm hạnh nhân trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, hãy xay những hạt hạnh nhân này và thêm vào một ly sữa ấm. Uống nước này mỗi sáng khi bụng đói cuối cùng sẽ làm giảm các triệu chứng chóng mặt.

Quả lý gai và rau mùi

Hạt rau mùi rất giàu đồng, mangan, sắt, magiê và canxi, trong khi quả lý gai hay còn gọi là amla là một nguồn giàu vitamin C. Ngâm một thìa hạt rau mùi và bột amla trong một cốc nước uống qua đêm. Vào buổi sáng, lọc và thêm một ít mật ong thô nếu bạn muốn tăng vị ngọt. Uống nước này vào mỗi buổi sáng hoặc trong những cơn chóng mặt giúp loại bỏ tình trạng thâm quầng đột ngột quanh mắt.

Ớt cayenne

Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ớt Cayenne chứa capsaicin, giúp cải thiện lưu lượng máu đến tai trong và não, do đó làm giảm các triệu chứng chóng mặt. Lấy một thìa cà phê ớt cayenne và nửa thìa hạt tiêu đen cho vào bát. Để làm điều này, hãy thêm một chút muối, một thìa giấm táo chưa khử trùng và mật ong nguyên chất. Tiêu thụ hỗn hợp này hai lần hoặc ba lần một ngày giúp giảm lưu lượng máu lên não.

Cây sả

Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sả giúp giảm bớt các triệu chứng buồn nôn và chóng mặt. Pha một tách trà thảo mộc bằng cách thêm một vài miếng sả đã được nghiền nát. Bao gồm sả trong các bữa ăn hàng ngày của bạn cũng tốt không kém. Hơn nữa, uống một tách trà sả khi bắt đầu có triệu chứng chóng mặt sẽ giúp giảm đau trong vòng vài phút, giúp bạn cảm thấy trẻ khỏe hơn.

Dâu tây

Đau đầu chóng mặt mà ăn 5 loại thực phẩm này sẽ nhanh lành hơn hẳn, làm dịu triệu chứng khó chịu tức thì - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây là một nguồn giàu vitamin C và giúp giảm bớt cảm giác chóng mặt gây ra. Bạn có thể ăn ba đến bốn quả dâu tây tươi mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm dâu vào cốc sữa chua tươi qua đêm và tiêu thụ vào ngày hôm sau. Sữa chua rất giàu magiê và do đó giúp điều trị chóng mặt.

Theo Femina

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