Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn

Sức khỏe 18/10/2022 10:48

Khi nhiệt độ tăng, chúng ta ít mặc quần áo dày và mọi người bắt đầu đi dép tông cho mát. Nhưng đây không thực sự là ý tưởng tốt nhất. Các nghiên cứu khoa học do Hiệp hội Y khoa Nhi khoa Hoa Kỳ dẫn đầu chỉ ra rằng do nấm, vết chai và "kìm kẹp" của bàn chân, dép xỏ ngón có thể thực sự gây hại cho đôi chân của bạn về lâu dài.

Một số lý do tại sao không nên đóng gói dép xỏ ngón trong vali cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn.

Nguy cơ vi khuẩn và nấm

Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn - Ảnh 1

 

Đi dép lê sẽ biến đôi chân của bạn thành ổ chứa vi khuẩn thực sự, trong đó tụ cầu chắc chắn là một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm nhất (trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, đặc biệt là khi có vết thương hở, bạn thậm chí có thể phải cắt cụt chi), nhưng tốt hơn hết bạn nên chú ý đến các bệnh nhiễm trùng do nấm như mụn cóc và "nấm da chân" rất dễ lây lan và gây khó chịu.

Tốc độ chậm

Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn - Ảnh 2

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Auburn đã thực hiện một phân tích so sánh về dáng đi của khi đi dép tông và giày thể thao. Trong một mẫu gồm 56 cá nhân, nó cho thấy rằng giày dép ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng ta đi bộ. Dép xỏ ngón gây ra bước ngắn hơn và thời gian hỗ trợ ngắn hơn so với giày thể thao.

Tăng nguy cơ té ngã

Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn - Ảnh 3

 

Kết nối trực tiếp với điểm trước nên khi đi dép xỏ ngón bạn phải đảm bảo rằng dép xỏ ngón tiếp xúc với mặt đất và bàn chân có khả năng bám tối đa vào giày. Khi đeo chúng, bạn cũng phải gập đầu gối và mắt cá chân nhiều hơn, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc đi lại bị "méo mó" và tăng nguy cơ vấp ngã.

Tổn thương gót chân

Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn - Ảnh 4

 

Độ mỏng của đế đồng nghĩa với việc với mỗi bước đi, gót chân phải chịu lực đáng kể và tác động này lặp đi lặp lại có thể gây đau dữ dội, đặc biệt là khi mang dép xỏ ngón trong thời gian dài.

Phồng rộp

Đi dép xỏ ngón tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới, dừng đeo ngay trước khi quá muộn - Ảnh 5

 

Phần quai bên hông là điểm gắn duy nhất của dép với đế. Và thực tế là chúng cọ xát vào da ở mỗi bước có nghĩa là chúng sẽ gây kích ứng da, gây ra các vết phồng rộp đau đớn và có thể trở thành vết thương hở, khiến bàn chân có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn.

Theo Brightside

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