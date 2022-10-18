Ăn 2 cây đinh hương mỗi ngày, vừa chữa đau răng vừa tốt cho gan, lợi ích sức khỏe tăng gấp đôi

Những lợi ích sức khỏe ấn tượng của việc chỉ ăn 2 cây đinh hương mỗi ngày.

Đinh hương là một trong những thực phẩm tốt nhất mà chúng ta có thể ăn để hỗ trợ miễn dịch, vì chúng làm tăng lượng tế bào bạch cầu trong cơ thể, giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng. Và đó là tất cả nhờ vào vitamin C mà chúng chứa.

2. Chúng cải thiện tiêu hóa

Đinh hương có thể được sử dụng như một phương thuốc cho các vấn đề tiêu hóa, vì chúng làm tăng tiết các enzym tiêu hóa. Chúng cũng làm giảm cảm giác buồn nôn. Chưa kể rằng đinh hương rất giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Cách tốt nhất để điều trị các vấn đề tiêu hóa với đinh hương là tiêu thụ chúng ở dạng bột hoặc rang mật ong.

3. Chúng có thể làm dịu cơn đau răng

Loại gia vị này cũng có đặc tính gây tê cục bộ. Nếu bạn bị đau răng, hãy đặt một cây đinh hương phía trên chiếc răng khó chịu để loại bỏ cảm giác khó chịu cho đến khi bạn có thể đến gặp nha sĩ.

4. Chúng góp phần tạo nên một lá gan khỏe mạnh

Gan có nhiệm vụ giải độc cơ thể và chuyển hóa các loại thuốc mà chúng ta dùng. Chất eugenol có trong dầu đinh hương giúp cải thiện chức năng gan.

5. Chúng giúp giảm đau và giảm viêm trong cơ thể

Chất Eugenol cũng cung cấp cho đinh hương các đặc tính giảm đau và chống viêm. Một cách để tận dụng lợi thế này là sử dụng loại gia vị này như một phương thuốc chữa đau đầu.

Bạn có thể làm điều này bằng một trong 2 cách: tiêu thụ chúng hoặc sử dụng chúng tại chỗ. Nếu thích tiêu thụ chúng, bạn có thể trộn bột đinh hương và muối mỏ với một ly sữa và uống để giảm đau đầu. Nếu bạn muốn sử dụng tại chỗ, bạn có thể ngâm đinh hương trong dầu dừa và xoa bóp thái dương để giảm đau.

Theo Brightside