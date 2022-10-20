Bác sĩ khuyến cáo những thói quen không nên làm trước khi ngủ để tránh cơ thể suy kiệt, mất ngủ kéo dài

Sống khỏe 20/10/2022 13:20

Theo thống kê, gần 27% người thường xuyên khó ngủ và 73% người thường xuyên gặp phải vấn đề này. Nhưng nguyên nhân của giấc ngủ kém không phải lúc nào cũng liên quan đến các vấn đề sức khỏe. Một số thói quen buổi tối có vẻ khá bình thường đối với chúng ta thực sự có thể có tác động tiêu cực đến giấc ngủ của chúng ta và thậm chí gây mất ngủ.

Đây là một số việc mà bạn nên bỏ làm trước khi đi ngủ nếu muốn có một đêm ngon giấc.

1. Hút thuốc

Cũng giống như caffeine, nicotine có tác dụng kích thích cơ thể chúng ta. Nó làm tăng nhịp tim và huyết áp của bạn và nó kích thích hoạt động của não. Tất cả những quá trình này không góp phần tạo nên giấc ngủ lành mạnh.

Ngay cả khi bạn đã ngủ, chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ không được như ý: những người hút thuốc có nhiều khả năng bị mất ngủ hơn những người không hút thuốc. Nếu bạn không muốn bỏ thuốc, hãy cố gắng không hút thuốc từ 1,5 giờ đến 2 giờ trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và giấc ngủ của bạn sẽ khỏe mạnh hơn.

2. Tập thể dục

Bác sĩ khuyến cáo những thói quen không nên làm trước khi ngủ để tránh cơ thể suy kiệt, mất ngủ kéo dài - Ảnh 1

Nói chung, tập thể dục có tác dụng tốt đối với giấc ngủ của chúng ta vì nó có thể giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn và giảm căng thẳng. Nhưng nó chỉ hiệu quả nếu bạn kết thúc buổi tập 3-4 giờ (hoặc thậm chí 6 giờ) trước khi đi ngủ.

Nếu bạn vừa trở về từ phòng tập thể dục và đi thẳng vào giường, cơ thể thức dậy của bạn sẽ không cho phép bạn ngủ, đặc biệt nếu bạn tắm nước nóng sẽ kích thích hệ thần kinh.

3. Nước uống

Bác sĩ khuyến cáo những thói quen không nên làm trước khi ngủ để tránh cơ thể suy kiệt, mất ngủ kéo dài - Ảnh 2

 

Một lượng nhỏ chất lỏng trước khi ngủ rất tốt cho cơ thể của bạn. Nhưng nếu bạn uống quá nhiều nước, bạn có thể sẽ thức dậy vào ban đêm và có túi bingj dưới mắt vào buổi sáng. Không có nghĩa là bạn phải ngừng uống nước vào buổi tối: bạn chỉ cần thử nghiệm và tìm ra lượng chất lỏng phù hợp sẽ không gây ra vấn đề như vậy. Các bác sĩ nói rằng, nói chung thì một ly rưỡi nước được coi là tiêu chuẩn của hầu hết mọi người.

4. Ngủ trưa

Bác sĩ khuyến cáo những thói quen không nên làm trước khi ngủ để tránh cơ thể suy kiệt, mất ngủ kéo dài - Ảnh 3

 

Ngủ trưa cũng như tập thể dục có thể có ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ của bạn nếu bạn chọn đúng thời điểm. Để ngủ ngon vào ban đêm, bạn có thể chợp mắt trong khoảng từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Và nếu bạn ngủ trưa vào giờ chập tối, bạn đã phá hỏng thói quen hàng ngày của mình, điều đó có nghĩa là bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ vào ban đêm.

Tuy nhiên, ngay cả một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng có thể làm hỏng giấc ngủ ban đêm của bạn. Để đạt được hiệu quả cao nhất từ ​​việc ngủ trưa, hãy ngủ vào cùng một giờ mỗi ngày và ngủ trưa không quá một tiếng rưỡi. Nhân tiện, những người bị mất ngủ được khuyến cáo không nên ngủ trưa.

5. Tham gia vào các hoạt động sáng tạo

Nghệ thuật thường được coi là một cách tốt để nghỉ ngơi, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng khi nói đến kiểu nghỉ ngơi bạn cần trước khi ngủ. Nếu bạn vẽ, viết hoặc chơi một nhạc cụ, não của bạn sẽ hoạt động rất tích cực. Đó là lý do tại sao nếu bạn thức quá khuya, bạn có thể sẽ thức đến sáng.

Bác sĩ khuyến cáo những thói quen không nên làm trước khi ngủ để tránh cơ thể suy kiệt, mất ngủ kéo dài - Ảnh 4

Hoạt động sáng tạo đòi hỏi nhiều nỗ lực. Để bình tĩnh lại, não bộ cần một khoảng thời gian. Đó là lý do tại sao tốt hơn hết bạn nên tránh bất kỳ hoạt động lớn nào của não một giờ trước khi đi ngủ: thay vào đó bạn có thể đọc sách hoặc thiền.

Theo Brightside

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