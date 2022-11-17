Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ

Sức khỏe 17/11/2022 07:35

Lối sống ít vận động, dinh dưỡng kém và hút thuốc có thể gây ra hậu quả trong nhiều năm và mở đường cho bệnh tim mạch, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu.

 

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng chính của tim là bơm máu đi khắp hệ tuần hoàn. Máu chịu trách nhiệm cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho mọi bộ phận của cơ thể và mang đi các chất độc, carbon dioxide và các chất thải khác từ mô.

Điều gì làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim?

Một số yếu tố có thể khiến bạn dễ mắc các vấn đề về tim mạch hơn là:

  • Mức cholesterol cao
  • Bệnh tiểu đường
  • Huyết áp cao
  • Tiền sử gia đình mắc bệnh tim
  • Hút thuốc lá
  • Nam trên 40 tuổi
  • Phụ nữ sau mãn kinh
  • Thừa cân và có lối sống ít vận động

Thay đổi lối sống như thế nào để chống lại bệnh tim?

Nói chung, bạn có thể thay đổi lối sống để giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Bao gồm:

Đi khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt các tình trạng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, chẳng hạn như mức cholesterol cao, tăng huyết áp và tiểu đường. Điều trị kịp thời và theo dõi các tình trạng này giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch.

Đừng hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc giúp bạn bỏ thuốc lá. 

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Đặc biệt chú ý chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, ít chất béo bão hòa. 

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu hạn chế. Uống nhiều rượu rất gây hại cho tim mạch và là thói quen cực độc cho sức khỏe.

Tăng mức độ hoạt động của bạn. Bắt đầu tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc đi dạo vào các ngày trong tuần. Điều này có thể giúp bạn đạt được cân nặng lý tưởng và thể lực đồng thời giảm căng thẳng.

Ngủ đủ giấc ít nhất 6 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ kém liên tục có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim. 

Những thay đổi lối sống này (ngoài việc uống tất cả các loại thuốc của bạn thường xuyên) đặc biệt quan trọng nếu bạn đã có vấn đề về tim.

Các vấn đề và bệnh tim phổ biến nhất là gì?

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh động mạch vành (thường dẫn đến đau thắt ngực và đau tim) là vấn đề về tim phổ biến nhất. Nó được đặc trưng bởi sự thu hẹp hoặc tắc nghẽn trong động mạch vành, cung cấp máu trực tiếp cho cơ tim.

Lưu lượng máu và oxy đến tim bị hạn chế theo thời gian có thể gây đau thắt ngực, đau tim, các vấn đề về nhịp tim hoặc suy tim. 

Các bệnh tim khác bao gồm:

Rối loạn nhịp tim: Đây là tình trạng bất thường trong hệ thống đảm bảo tim đập đều đặn và đúng cách. 

Suy tim: Đây được mô tả là tình trạng giảm khả năng bơm máu của tim trong thời gian dài do các tình trạng như bệnh tim mạch vành, rối loạn tuyến giáp, bệnh cơ tim hoặc tăng huyết áp. 

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh van tim: Tim của bạn có các van điều khiển sự chuyển động của máu giữa bốn buồng tim, phổi và mạch máu. Bệnh van được đặc trưng bởi sự bất thường của các van này làm suy yếu khả năng đóng mở đúng cách của chúng. 

Bệnh tim bẩm sinh: Điều này đề cập đến các dị tật tim mà mọi người bẩm sinh đã mắc phải.

Viêm nội tâm mạc: Đây là một bệnh nhiễm trùng xảy ra bên trong tim.

Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tim là gì?

Bệnh động mạch vành có thể biểu hiện bằng đau ngực, khó thở và đau ở cổ, hàm hoặc cánh tay. Bạn có thể không biết mình mắc bệnh động mạch vành cho đến khi bị đau tim, rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực, đột quỵ hoặc suy tim.

Rối loạn nhịp tim thường đi kèm với tim đập nhanh hoặc rung trong lồng ngực. Chóng mặt, ngất xỉu hoặc khó thở cũng có thể xảy ra. 

Suy tim và bệnh cơ tim có thể biểu hiện khó thở, sưng bàn chân và mệt mỏi nói chung.

Nguyên nhân gây ra bệnh động mạch vành?

Bệnh động mạch vành là do xơ vữa động mạch dẫn đến hẹp và tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho tim.

Xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm trong nhiều năm và là sự tích tụ các mảng bám bên trong động mạch của bạn. Mảng bám này bao gồm cholesterol, chất béo và cục máu đông dính vào thành động mạch và tích tụ theo thời gian để thu hẹp đường đi của máu.

Mảng xơ vữa cũng dần dần đông đặc lại, làm cho động mạch cứng lại và không thể giãn ra hoặc co lại theo lượng máu chảy qua.

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn nên đi khám bác sĩ hoặc bác sĩ tim mạch nếu lo lắng rằng mình có thể có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh tim và bạn không nên lo lắng về việc làm mất thời gian của bất kỳ ai.

Đặc biệt, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

  • Đau hoặc khó chịu đột ngột và dai dẳng ở ngực 
  • Cơn đau lan từ ngực sang cánh tay phải hoặc trái, cổ, hàm, lưng hoặc dạ dày của bạn
  • Đột nhiên cảm thấy ốm, đổ mồ hôi hoặc nhẹ đầu
  • Sưng bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân hoặc tăng cân đáng kể
  • Khó thở đột ngột
  • Dấu hiệu đột quỵ
  • Ngất xỉu vô cớ
  • Tim đập nhanh kéo dài hơn vài giây hoặc nếu kèm theo chóng mặt, mất ý thức, buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều hoặc bất thường

 

Nhiều yếu tố có thể kiểm soát và không thể kiểm soát gây ra các vấn đề về tim. Bạn không thể làm gì để thay đổi khuynh hướng di truyền của mình đối với bệnh tim. Tương tự như vậy, bạn không thể ngăn chặn sự thoái hóa chức năng tim do tuổi tác.

Đừng để bệnh tim đe dọa sức khỏe, nắm chắc bí quyết này tim mạch luôn được bảo vệ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có những điều cụ thể bạn có thể làm, đặc biệt là khi kiểm soát các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như mức cholesterol cao, tăng huyết áp và tiểu đường.

Giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh đòi hỏi các biện pháp chủ động bao gồm các lựa chọn lối sống và chế độ ăn uống thông minh sẽ có lợi cho bạn trong suốt cuộc đời.

Theo Emedihealth

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