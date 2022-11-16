Uống 4 tách trà mỗi ngày, cơ thể thầm cảm ơn bạn vì những lợi ích không tưởng từ trong ra ngoài này

Sức khỏe 16/11/2022 11:30

Uống trà có thể giúp bạn giảm mỡ bụng, cải thiện trí nhớ và mang lại làn da sáng khỏe. Mặc dù nhiều người thích bắt đầu ngày mới với một tách cà phê nóng, nhưng uống một số loại trà có chứa nhiều caffeine có thể có tác dụng tốt hơn. Ngay cả khi bạn là người thích uống cà phê, uống trà hàng ngày có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn có thể cân nhắc thay đổi suy nghĩ của mình.

1. Nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

 

Uống 4 tách trà mỗi ngày, cơ thể thầm cảm ơn bạn vì những lợi ích không tưởng từ trong ra ngoài này - Ảnh 1

Khoảng 1/10 người lớn ở Mỹ mắc bệnh tiểu đường, và ngày càng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên cũng mắc bệnh này. Tình trạng này không dễ điều trị, nhưng bạn có thể làm rất nhiều để ngăn ngừa nó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống 4 tách trà trở lên mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

2. Nó có thể có lợi cho làn da của bạn

Uống 4 tách trà mỗi ngày, cơ thể thầm cảm ơn bạn vì những lợi ích không tưởng từ trong ra ngoài này - Ảnh 2

Bởi vì uống trà có thể ngăn bạn phát triển bệnh tiểu đường, nó cũng có thể giúp hạn chế một số tình trạng da khó chịu. Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến da của bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả nhiễm trùng do vi khuẩn và ngứa.

Mặc dù uống bất kỳ loại trà nào cũng tốt cho cơ thể, nhưng trà xanh có thể đặc biệt có lợi cho làn da của bạn. Nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ và đã được chứng minh là có hiệu quả điều trị mụn trứng cá và da nhờn.

3. Nó có thể giúp tóc bạn mọc nhanh hơn

Uống 4 tách trà mỗi ngày, cơ thể thầm cảm ơn bạn vì những lợi ích không tưởng từ trong ra ngoài này - Ảnh 3

 

Mặc dù sử dụng dầu gội và dầu xả phù hợp chắc chắn có thể giúp bạn có được mái tóc mơ ước, nhưng uống trà hàng ngày cũng có thể hữu ích. Bởi vì trà làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, nó có thể giúp bạn giữ cho mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt.

Khi bệnh tiểu đường làm hỏng các mạch máu, cơ thể bạn không thể vận chuyển các chất dinh dưỡng cần thiết một cách chính xác đến các nang tóc, do đó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

 

4. Nó có thể giúp móng tay của bạn khỏe hơn

Uống 4 tách trà mỗi ngày, cơ thể thầm cảm ơn bạn vì những lợi ích không tưởng từ trong ra ngoài này - Ảnh 4

 

Có rất nhiều biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn có được bộ móng đẹp, chẳng hạn như đắp dưa chuột hoặc chà xát móng tay với chanh, nhưng uống trà là cách dễ dàng và ngon miệng nhất để chăm sóc móng tay của bạn.

Nếu bạn muốn móng tay của mình trông hoàn hảo, hãy thử dùng trà cỏ đuôi ngựa. Ngoài việc là một thức uống lành mạnh không chứa caffeine, nó đã được chứng minh là giúp móng tay của bạn khỏe hơn và ít giòn hơn.

Theo Brightside

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