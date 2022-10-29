Thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày mang lại lợi ích sức khỏe to lớn ra sao mà chuyên gia nào cũng "ưu ái" đến vậy

1. Bạn sẽ cảm thấy chủ động và kiên trì hơn

Một cuộc sống khỏe mạnh hơn là có những thói quen tốt. Và lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao thói quen thức dậy có thể thay đổi lớn đối với bạn.

Một số người thành công, bao gồm cả các CEO, đã chấp nhận “câu lạc bộ 5 giờ sáng”, một khái niệm được Robin Sharma tạo ra trong cuốn sách cùng tên của ông. Cuốn sách nói rằng “chiến thắng bắt đầu từ bước khởi đầu của bạn” và những giờ đầu tiên trong ngày của bạn là vô cùng quý giá. Sharma thậm chí còn tuyên bố rằng bằng cách làm chủ buổi sáng của mình, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống của mình.

Theo một nghiên cứu của Đức, những người có thói quen thức dậy sớm và hướng về buổi sáng thường có tính kiên trì, hợp tác và ham muốn có những trải nghiệm mới.

2. Bạn sẽ tỉnh táo hơn và ít lo lắng hơn

Ít lo lắng hơn có liên quan rất nhiều đến thói quen ngủ của bạn và đó là điều mà một nghiên cứu này đã phát hiện ra. Một lần nữa, thức dậy sớm có tác dụng giúp tỉnh táo hơn và tăng cường sức khỏe tốt hơn cho cơ thể và tâm trí của bạn.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng những người thức dậy sớm có nhiều khả năng thành công ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

3. Bạn sẽ bớt trì hoãn hơn

Bạn có quen nhấn nút báo lại khi báo thức kêu vào buổi sáng không? Rất có thể, bạn sẽ ít làm điều đó hơn nếu thức dậy sớm. Khoa học nói rằng bạn sẽ có ít thói quen trì hoãn hơn bằng cách có những thói quen tốt hơn vào buổi sáng. Và đó là một lý do nữa để bạn dậy kịp thời gian để xem mặt trời mọc!

4. Bạn sẽ ít có những suy nghĩ tiêu cực hơn

Việc thiếu thời gian ngủ có liên quan đến suy nghĩ tiêu cực, đó là những gì các nhà nghiên cứu nói với chúng ta. Rối loạn giấc ngủ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, vì mọi người có thể có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn. Bằng cách xác định thời gian ngủ và thức, bạn có thể cải thiện cơ hội để có một tâm trí khỏe mạnh và cảm giác tích cực!

5. Bạn sẽ hài lòng hơn với cuộc sống của mình

Có một thời gian đi ngủ và thức dậy nghiêm ngặt khiến mọi người hài lòng hơn. Đó là những gì một cuộc khảo sát với 1.033 người đã nêu ra. Có thói quen thức dậy thường xuyên giúp mọi người hài lòng hơn 13% trong cuộc sống cá nhân, tăng 18% tình hình tài chính và 21% hài lòng hơn trong sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

6. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn

Có những người đã thử thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, và kết quả khá thú vị. Huấn luyện viên cá nhân và y tá được chứng nhận Cedar cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra sau khi cô ấy thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần.

“Trong khi trước đây, tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình trong gương và ước ao được đánh đổi cuộc sống với con mèo của mình, thì bây giờ tôi đã sẵn sàng để tiếp tục sống vui vẻ. Tôi đã có tinh thần và cảm thấy hào hứng để giải quyết một ngày. "

Hơn hết, cô ấy thậm chí còn đề cập đến việc tập thể dục, ngủ ngon hơn, có chế độ ăn uống và thậm chí thức dậy trước khi chuông báo thức reo.

7. Tiêu hóa của bạn sẽ tốt hơn

Chúng ta có một chu kỳ sinh học, còn được gọi là một quá trình tự nhiên, bên trong điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức của chúng ta. Liên kết với điều này, chúng ta có một đồng hồ ruột hoạt động tương ứng. Sau những thời điểm này bằng cách thức dậy cùng lúc cũng như đi ngủ và thường xuyên dùng bữa, hệ thống tiêu hóa của chúng ta hoạt động đều đặn hơn và giữ cho ruột, dạ dày và sự trao đổi chất của bạn có trật tự.

8. Khả năng miễn dịch của bạn sẽ mạnh hơn

Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch. Nó cần thiết cho não và sức khỏe nói chung, và nó cũng phụ thuộc vào chu kỳ sinh học, cũng giống như tiêu hóa. Hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể đưa chúng ta vào giấc ngủ cũng như đánh thức chúng ta. Thức dậy thường xuyên có thể giúp ích cho hệ thống miễn dịch của bạn, vì nó cũng sẽ giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn được tổ chức tốt.

Theo Brightside