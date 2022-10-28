Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu

Sống khỏe 28/10/2022 05:01

Huyết áp cao hoặc tăng huyết áp là một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu. Đó là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch tăng đến mức nguy hiểm, theo thời gian có thể làm tổn thương tim và nhường chỗ cho các vấn đề về tim như đột quỵ và đau tim.

Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phát hiện, tình trạng bệnh không nên được điều trị, nếu không nó có thể dẫn đến tử vong. May mắn thay, có rất nhiều cách để kiểm soát mức huyết áp. Thuốc chỉ là một cách, và những biện pháp khác là biện pháp tự nhiên có thể giúp kiểm soát áp lực về lâu dài. Dưới đây là 5 cách bạn có thể kiểm soát huyết áp của mình.

1. Giảm lượng natri

Một số nghiên cứu đã liên hệ huyết áp cao với lượng natri dư thừa. Natri cũng có thể là một lý do dẫn đến đột quỵ. Ngay cả khi giảm một lượng nhỏ lượng natri ăn vào hàng ngày cũng có thể làm giảm huyết áp từ 5 đến 6 mm Hg trong trường hợp huyết áp cao.

Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác động của việc hấp thụ natri ở mỗi người là khác nhau. Ngay cả khi nói chung, mọi người nên hạn chế ăn các thực phẩm chế biến mặn để giữ sức khỏe. Người bình thường không được ăn quá 2.300 miligam (mg) muối trong một ngày.

2. Tăng lượng kali

Kali là một chất dinh dưỡng cần thiết cho tất cả những người bị huyết áp cao. Khoáng chất vi lượng này được cơ thể yêu cầu với một lượng nhỏ giúp loại bỏ natri dư thừa và giảm áp lực lên các mạch máu. Thực phẩm chế biến và đóng gói chủ yếu chứa natri và để cân bằng nó, bạn cần bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn. Một số loại thực phẩm bạn có thể bao gồm:

Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Rau: Rau lá xanh, cà chua, khoai tây và khoai lang
  • Trái cây: Dưa, chuối, bơ, cam và mơ
  • Khác: Các loại hạt và hạt, sữa, sữa chua, cá ngừ và cá hồi

3. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Các nghiên cứu cho rằng mỗi cá nhân phải tập thể dục thường xuyên từ 30 đến 45 phút để giữ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Nó thậm chí còn cần thiết hơn cho tất cả những người đang bị vấn đề huyết áp cao.

Tập thể dục thường xuyên có thể làm cho tim của bạn khỏe hơn, giúp chúng bơm máu hiệu quả hơn và giảm áp lực lên các động mạch. Ngay cả khi đi bộ hàng ngày trong 40 phút cũng đủ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn.

4. Hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá

Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc lá và rượu đều có thể góp phần làm tăng huyết áp. Nghiên cứu cho thấy rượu có thể góp phần gây ra 16% các trường hợp huyết áp cao trên toàn cầu. Cả rượu và nicotine đều có thể tạm thời làm tăng huyết áp và làm hỏng mạch máu. Vì cả hai thứ đều được biết là có hại cho sức khỏe của bạn. Tốt hơn là bỏ chúng một lần cho tốt.

5. Cắt giảm carbs tinh chế

Nằm lòng các biện pháp tự nhiên ngăn chặn tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch tối ưu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các báo cáo gần đây cho thấy ngay cả tinh bột tinh chế và đường bổ sung trong thực phẩm cũng có thể góp phần gây ra huyết áp cao. Giảm tiêu thụ hai loại thực phẩm này có thể giúp kiểm soát mức huyết áp một cách tự nhiên.

Thực phẩm như bánh mì và đường trắng chuyển đổi nhanh chóng thành đường trong máu của bạn và có thể gây ra các vấn đề. Những người có mức huyết áp cao nên thực hiện chế độ ăn ít carb để giảm kg. Thay vì bột tinh chế có ngũ cốc nguyên hạt và đường trắng có thể được thay thế bằng đường thốt nốt hoặc mật ong.

Theo Times of Inida

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