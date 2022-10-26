Đây là những công thức tạo ra các loại nước hoa tự nhiên có thể xua đuổi muỗi, để bạn có thể tận hưởng niềm vui của mùa hè.

Trộn bột vani với kem dưỡng da trẻ em theo tỷ lệ 1-10 và thoa lên tất cả các bộ phận hở trên cơ thể. Bạn cũng có thể hòa tan vanillin trong nước, sau đó xịt hỗn hợp này lên vùng da hở và quần áo.

2. Tinh dầu hồi, đinh hương, húng quế, khuynh diệp

Các loại tinh dầu của cây hồi, đinh hương, húng quế và bạch đàn có thể xua đuổi muỗi nếu bạn thoa dầu đã pha loãng lên vùng da tiếp xúc (5-10 giọt mỗi loại) hoặc xịt vào nguồn nhiệt, như lò sưởi, đèn thơm hoặc chảo đun nóng. Bạn cũng có thể nhúng một miếng bông vào dầu và đặt nó trên bệ cửa sổ.

3. Cành hoa cơm cháy

Đặt những cành hoa cơm cháy tươi trong phòng của bạn. Chúng sẽ xua đuổi muỗi dễ dàng. Nhưng hãy cẩn thận, mùi nồng của hoa cơm cháy có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, vì vậy tốt hơn là bạn nên mang cành cây ra khỏi phòng ngủ vào ban đêm.

4. Đinh hương

Cho 5 g đinh hương vào một cốc nước và đun sôi chúng trong 15 phút. Trộn 10 giọt tinh dầu này với 1 muỗng canh nước hoa bất kỳ và thoa hỗn hợp lên những vùng da hở trên cơ thể. Bây giờ bạn có thể ở ngoài trời ít nhất 2 giờ, muỗi và các loài gặm nhấm sẽ tránh xa bạn.

5. Cành bách xù

Nếu bạn quyết định đốt lửa khi ngồi bên ngoài, hãy thả một vài cành bách xù vào đó.

6. Dầu tuyết tùng

Mùi dầu tuyết tùng không chỉ xua đuổi muỗi mà còn cả ruồi và gián.

Theo Brightside