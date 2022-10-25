5 loại thực phẩm "triệt tiêu" mỡ thừa cấp tốc mà bạn không nên bỏ qua khi muốn giảm cân

Sống khỏe 25/10/2022 08:30

Nếu bạn thực sự muốn giảm cân, bạn cần phải nhất quán với chế độ ăn uống và tập luyện của mình. Ăn uống đúng cách và đúng tỷ lệ là chìa khóa để giảm cân lành mạnh. Bạn có thể đã nghe nói về táo hoặc bưởi để giảm cân nhưng chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ một số siêu thực phẩm ít được biết đến là những bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn

 

Hạt sen

5 loại thực phẩm 'triệt tiêu' mỡ thừa cấp tốc mà bạn không nên bỏ qua khi muốn giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do tại sao hạt sen là một món ăn nhẹ phổ biến trong bữa trà là chúng có hàm lượng calo thấp. Hạt sen cũng tăng cường trao đổi chất vì nó có tác dụng giải độc gan, giúp đốt cháy mỡ thừa.

Nghệ

Uống trà nghệ thường xuyên giúp tăng sản xuất mật trong dạ dày. Nghệ tạo ra một loại nước tiêu hóa không chỉ giúp nhũ hóa chất béo mà còn cả quá trình trao đổi chất. Thêm nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Ổi

5 loại thực phẩm 'triệt tiêu' mỡ thừa cấp tốc mà bạn không nên bỏ qua khi muốn giảm cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người có tình trạng vitamin C đầy đủ sẽ oxy hóa chất béo nhiều hơn 30% trong khi tập thể dục vừa phải so với những người tiêu thụ ít vitamin C. Do đó, những người thiếu vitamin C có thể chống lại việc giảm khối lượng chất béo cao hơn. Ăn ổi có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói và cảm giác no sau bữa ăn.

Khoai lang

5 loại thực phẩm 'triệt tiêu' mỡ thừa cấp tốc mà bạn không nên bỏ qua khi muốn giảm cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin như A, C, B và mangan. Vì chúng có nhiều chất xơ nên giúp làm no cơn đói, giúp tăng cường giảm cân và giảm mỡ. Bạn có thể thưởng thức chúng như một món ăn phụ hoặc món ăn nhẹ tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Hạt óc chó

Hạt óc chó là một trong những siêu thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 có khả năng kiểm soát sự thèm ăn đáng kinh ngạc. Hạt óc chó cũng làm giảm nguy cơ đau tim bằng cách giữ cho trái tim khỏe mạnh. Chúng có thể giúp kích thích giảm mỡ và tăng trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Theo Times of Inida

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