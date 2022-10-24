Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả

Sống khỏe 24/10/2022 08:48

Một nghiên cứu mới cho thấy bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm khoảng 2 năm nếu là người thường xuyên uống cà phê. Một tách cà phê gói buổi sáng có thể khởi động cả ngày của người lười biếng nhất.

 

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 1

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu có uy tín, khoảng 4 triệu người đã được phân tích. Và các kết quả đều giống nhau bất kể tuổi tác, cân nặng hay các lựa chọn lối sống khác như thói quen ăn uống, hút thuốc hoặc uống rượu. Theo giám đốc nghiên cứu, rất khó để ước tính việc uống cà phê sẽ thêm được bao nhiêu tuổi cho bạn. Nhưng cô ấy dự đoán là khoảng 2 năm nữa.

Ngoài ra, uống cà phê còn có nhiều lợi ích hơn nữa có thể góp phần mang lại cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

 

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 2

Một nghiên cứu được thực hiện ở Brazil cho thấy những người uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có ít động mạch cứng hơn những người không uống. Điều này cho phép lưu lượng máu tự do hơn, dẫn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong một nghiên cứu khác do các nhà nghiên cứu Hàn Quốc thực hiện.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 3

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê chống lại bệnh Alzheimer. Và caffeine được cho là tác nhân tốt ở đây. Theo các nhà khoa học, nó ngăn chặn sự tích tụ của beta-amyloid thường được coi là nguyên nhân chính gây ra bệnh Alzheimer.

Người ta cũng quan sát thấy rằng uống 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm sự xuất hiện của chứng sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ uống nhiều cà phê hơn (hơn 261 mg mỗi ngày) có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 36%.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 4

 

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Minnesota cho thấy những phụ nữ uống từ 6 tách cà phê trở lên mỗi ngày giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này là do các khoáng chất, chất phytochemical và chất chống oxy hóa có trong cà phê. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về việc liệu caffeine có góp phần làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường hay không.

4. Bảo vệ chống lại bệnh xơ gan

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 5

 

Cách tốt hơn rõ ràng là bỏ rượu. Và nếu điều đó quá khó, lựa chọn tốt khác là uống nhiều cà phê. Các đặc tính bảo vệ gan của nó đã được ghi nhận đầy đủ. Trong nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 9 nghiên cứu trước đó với tổng số 430.000 người tham gia, người ta thấy rằng uống thêm 2 tách cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ xơ gan tới 44%.

5. Giảm trầm cảm

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm, uống vào thời điểm nào mới thực sự hiệu quả - Ảnh 6

 

Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy những phụ nữ uống 4 tách cà phê có chứa caffein trở lên ít có nguy cơ bị trầm cảm hơn 20% so với những người uống ít hơn hoặc không uống gì cả. Các nghiên cứu cũng cho thấy kết quả tương tự với nam giới.

Theo Brightside

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