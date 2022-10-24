3 thói quen tai hại mà nhiều người hay làm gây đầy hơi, khó tiêu nghiệm trọng

Sống khỏe 24/10/2022 12:56

Bạn có thường xuyên thấy bụng mình đầy, căng và khó chịu không? Cảm giác khó chịu ở dạ dày này thường là đầy hơi và có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân. Nếu bạn đang gặp khó khăn với vấn đề tương tự, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân có thể gây đầy hơi trong dạ dày của bạn.

3 thói quen tai hại mà nhiều người hay làm gây đầy hơi, khó tiêu nghiệm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huấn luyện viên sức khỏe đường ruột, Tiến sĩ Dimple Jangda đã lên Instagram để chia sẻ ba lý do phổ biến đằng sau chứng đầy hơi.

Cách thức ăn chưa nấu chín, thức ăn không tiêu và kết hợp sai cách có thể cản trở sức khỏe đường ruột của bạn và khiến bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu.

Thực phẩm chưa nấu chín

Vị chuyên gia giải thích rằng khi thức ăn chưa được nấu chín hoặc nấu không đúng cách vào ruột non ở dạng nguyên chất, chúng sẽ phản ứng với vi khuẩn yếm khí và thải ra khí.

3 thói quen tai hại mà nhiều người hay làm gây đầy hơi, khó tiêu nghiệm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn luôn hấp hoặc nấu lá rau xanh. Ngâm tất cả các loại ngũ cốc trong ít nhất 4 giờ và ngâm đậu qua đêm. Cô cho biết, nấu thức ăn với các loại gia vị như thìa là, thì là, rau mùi và gừng sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Mặc dù đúng là bạn có thể mất một số chất dinh dưỡng trong quá trình nấu nướng, nhưng Tiến sĩ Jangda nói rằng nếu bạn không thể tiêu hóa thức ăn, nó không có ích gì cho hệ thống của bạn.

Tiêu hóa đúng cách

3 thói quen tai hại mà nhiều người hay làm gây đầy hơi, khó tiêu nghiệm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo thực phẩm được tiêu hóa đúng cách, hãy cố gắng nhai thức ăn của bạn 32 lần để tạo ra nước bọt trộn với thức ăn và giúp phá vỡ các protein cũng như chất béo phức tạp trong miệng trước khi nó đi vào dạ dày.

Chia sẻ về thời gian cần thiết để các loại thực phẩm khác nhau được tiêu hóa, chuyên gia cho hay: “Hãy nhớ rằng, trái cây cần 3 giờ để được tiêu hóa hoàn toàn (1 giờ trong dạ dày, 1 giờ trong ruột non và 1 giờ trong ruột già), rau cần tổng cộng là 6 giờ, ngũ cốc cần 18 giờ và thịt, hải sản, trứng lý tưởng là 72 giờ. Đảm bảo bắt đầu ngày mới và kết thúc ngày mới bằng các món ăn nhẹ được nấu chín kỹ bạn nhé.

 

Kết hợp sai thực phẩm

Chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn kết hợp thực phẩm phù hợp để ngăn ngừa bất kỳ tác hại nào đối với sức khỏe đường ruột của bạn.

3 thói quen tai hại mà nhiều người hay làm gây đầy hơi, khó tiêu nghiệm trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm thay đổi chất lượng khi chúng ta nấu chúng và chúng phản ứng với nhau. Bạn có thể thấy phản ứng giữa chanh và sữa bằng mắt thường. Tương tự như vậy, hầu hết tất cả các loại thực phẩm đều phản ứng với nhau, mức độ có thể nhiều hơn hoặc ít hơn và đôi khi bạn không thể đánh giá bằng mắt thường.

Theo India Express

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