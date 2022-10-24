Mắt sưng húp cần "4 nên - 6 không" khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng

Sức khỏe 24/10/2022 08:46

Bạn đã có một giấc ngủ ngon, nhưng bạn vẫn thức dậy vào buổi sáng với đôi mắt sưng húp, bọng mắt to. Ngoài việc thiếu ngủ, thức ăn bạn ăn và thưởng thức cũng có thể là thủ phạm gây ra điều này.

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 1

Thực phẩm khiến bạn có đôi mắt sưng húp

 

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp như đậu xanh và đậu đen có rất nhiều natri được sử dụng cho quá trình đóng hộp. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe và đôi mắt sưng húp chỉ là một trong số đó. Vì vậy, trước khi ăn hoặc nấu chúng, hãy rửa chúng thật sạch để loại bỏ lượng natri dư thừa.

Cà chua

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 2

Cà chua thuộc nhóm thực vật ưa bóng đêm có chứa solanin. Solanine được biết là nguyên nhân gây viêm và bọng mắt. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên bị sưng húp mắt, hãy thử loại bỏ cà chua khỏi thực đơn của mình. Nếu đôi mắt sưng húp của bạn biến mất, bạn đã xác định được thủ phạm.

 

Lúa mì, lúa mạch

Nếu bạn bị dị ứng với lúa mì, lúa mạch hoặc lúa mạch đen, hoặc bạn không dung nạp gluten, ăn bất cứ thứ gì làm từ những thứ này có thể gây đầy hơi. Trong những trường hợp này, bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với các sản phẩm làm từ lúa mì và tìm các giải pháp thay thế khác.

Sản phẩm từ sữa

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 3

Không dung nạp lactose phổ biến hơn một số người có thể tưởng tượng. Một ước tính đưa ra mức trung bình vào khoảng 65-70% dân số toàn cầu trưởng thành. Vì vậy, nếu bạn là một trong những người có quá trình trao đổi chất không thích các sản phẩm từ sữa, hãy tránh xa chúng để tránh đầy hơi không cần thiết. Và hãy nhớ rằng, những cây kem ngọt ngào cũng là sản phẩm từ sữa!

 

Đường

Đường là một trong những thực phẩm dễ gây viêm nhất. Nó gây viêm toàn thân, nhưng xung quanh mắt là biểu hiện rõ nhất vì da ở đó mỏng và dễ bị sưng tấy. Ngoài ra, hạn chế đường hoặc hoàn toàn tránh nó có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Đường nhân tạo hay chất tạo ngọt cũng nguy hiểm không kém khi có thể gây đầy hơi.

Ớt

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 4

Cũng giống như cà chua, ớt cũng thuộc họ cà chua. Nhưng ngoài solanin, chúng còn chứa một hợp chất gọi là capsaicin có thể khiến các mô bị bỏng và viêm. Và tình trạng viêm này có thể dễ dàng xảy ra xung quanh mắt của bạn.

Thực phẩm ngăn ngừa sưng húp mắt

 

Ngò tây

Ngò tây giúp thận thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên bị sưng húp mắt vào buổi sáng, hãy cố gắng đưa món này vào bữa ăn của bạn.

Bột yến mạch

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 5

Nếu quầng mắt là vấn đề thường xuyên của bạn, hãy bắt đầu ăn bột yến mạch vào bữa sáng. Một lý do khiến mắt sưng húp có thể là do táo bón. Yến mạch rất giàu chất xơ và giúp đi tiêu dễ dàng, do đó làm giảm bọng mắt.

 

Thay vì ăn bơ, bơ có thể giúp loại bỏ bọng mắt bằng cách thoa chúng bên ngoài. Cắt lát trái cây, đặt lên mắt và để chúng ở đó trong khoảng 10 phút. Quầng thâm có thể do thiếu hụt vitamin K và bơ rất giàu chất này. 

Dưa chuột

Mắt sưng húp cần '4 nên - 6 không' khi chọn thực phẩm để giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 6

Đắp những lát dưa chuột ướp lạnh lên mắt là một cách tuyệt vời để làm mới đôi mắt mệt mỏi của bạn và loại bỏ quầng mắt. Để các lát ở đó trong khoảng 15 phút, và quầng mắt của bạn sẽ biến mất để lại cho bạn đôi mắt tươi tắn hơn rất nhiều.

Theo Brightside

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