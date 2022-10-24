Nguyên nhân và cách chữa trị để giảm đau do viêm khớp

Viêm khớp là một bệnh liên quan đến khớp. Điều này bao gồm đa và u, sưng hoặc cứng. Mặc dù bệnh viêm khớp xảy ra ở những người lớn tuổi trên 50 tuổi, nhưng bệnh này hiện cũng đang gặp phải ở những người ở độ tuổi 30. Trường hợp viêm khớp dạng thấp có thể gặp ở trẻ em từ 5 tuổi.

Vì nó là một thuật ngữ rộng, viêm khớp có hai loại. Loại đầu tiên liên quan đến chứng viêm như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp và lupus là bệnh thoái hóa. Loại thứ hai là viêm xương khớp, là một loại viêm khớp phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Ảnh minh họa: Internet Theo Tiến sĩ Naval Mendiratta, Chuyên gia Tư vấn Cấp cao-thấp khớp, Viện Nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram, Ấn Độ cho biết mọi người nên được chẩn đoán càng sớm càng tốt khi thấy các triệu chứng. "Viêm khớp dạng thấp có thể gặp ở những người trẻ tuổi, ngay cả trẻ em 5 tuổi cũng có thể gặp phải loại viêm khớp này. Triệu chứng điển hình là đau và sưng ở các khớp như cổ tay, khuỷu tay, vai và bàn tay."

Nhiều người thậm chí còn gặp tình trạng tay không hoạt động ngay khi thức dậy. "Khi bạn thấy những dấu hiệu và triệu chứng này, bạn nên đi khám. Một số người cũng bị sưng miệng, rụng tóc. Họ cũng bị khô miệng và mắt." Trong bệnh viêm cột sống dính khớp, người bệnh cảm thấy đau lưng dữ dội, đặc biệt là vào ban đêm. Họ thậm chí gặp khó khăn khi thức dậy vào buổi sáng. Tiến sĩ Mendiratta cho biết: "Loại viêm khớp này ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn phụ nữ. Viêm khớp gối là bệnh thoái hóa và mọi người có thể bị đau vào ban đêm, ngay cả khi họ kiệt sức. Đây được gọi là viêm xương khớp".

1. Chẩn đoán Ảnh minh họa: Internet Hãy tự chẩn đoán ngay lập tức khi bạn có các triệu chứng. Tiến sĩ Mendiratta nói thêm: "Bạn phải hiểu rằng việc điều trị mỗi loại viêm khớp là khác nhau. Mỗi cá nhân cũng sẽ có những loại thuốc khác nhau". 2. Ngưng sử dụng thuốc giảm đau Ảnh minh họa: Internet Không nên sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau vì nó ảnh hưởng đến thận. Thuốc không kê đơn nên được sử dụng ở mức tối thiểu. Ông nói: “Hiện nay, tiêm sinh học đang được sử dụng cho bệnh viêm khớp. Đây là một phương pháp điều trị tiên tiến để giúp các khớp không bị cong." 3. Tạo nhận thức Cách tốt nhất để tránh căn bệnh này là tạo ra nhận thức. Tiến sĩ Mendiratta cho biết: "Hãy tự chẩn đoán càng sớm càng tốt nếu bạn thấy các triệu chứng. Đây là một căn bệnh có thể điều trị, do đó, mọi người có thể cảm thấy tốt hơn nếu được điều trị thích hợp vào đúng thời điểm". Theo Indiatoday

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