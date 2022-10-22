Bạn sẽ học những điều mới nhanh hơn

Nói cách khác, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ tốt hơn vào buổi sáng sau khi bạn được nghỉ ngơi hợp lý. Điều này áp dụng cho bất kỳ kỹ năng mới nào, từ học đại học đến chơi một môn thể thao mới.

Nếu bạn không ngủ đủ giấc, nó sẽ ảnh hưởng đến mức độ bạn có thể tập trung vào các kỹ năng mới và ghi nhớ những điều mới. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng chúng ta xử lý thông tin mới trong khi ngủ.

Bạn sẽ nhận thức rõ hơn

Khi bạn nghỉ ngơi đầy đủ thường xuyên, các kỹ năng tập trung và giải quyết vấn đề của bạn sẽ hoạt động ở mức tối ưu. Bạn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Bạn sẽ kiểm soát cân nặng của mình dễ dàng hơn

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng trong khi chúng ta đang ngủ, chúng ta tạo ra một loại hormone gọi là leptin, cho cơ thể chúng ta biết rằng chúng ta đã no và chúng ta không cần thêm bất kỳ thức ăn nào nữa. Khi chúng ta không được nghỉ ngơi đầy đủ, nó sẽ mất cân bằng và chúng ta bắt đầu thèm ăn.

Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngủ đủ giấc không chỉ giúp chúng ta giảm mức độ căng thẳng mà còn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và cholesterol cao. Thiếu ngủ cũng có thể dẫn đến tất cả các vấn đề liên quan đến tim.

Bạn có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giấc ngủ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và độ nhạy cảm với insulin và kết quả là ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Có vẻ như giai đoạn “sâu” của giấc ngủ đặc biệt quan trọng đối với điều này và nếu bạn rút ngắn thời gian ngủ của mình, bạn rất có thể bỏ qua phần quan trọng đó.

Theo Brightside