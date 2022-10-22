5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát

Giảm cân 22/10/2022 07:31

Béo phì là một bệnh mà tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi nó. Vì vậy, nếu bạn đã tăng một vài cân không mong muốn và muốn giảm chúng ngay lập tức đôi khi có thể khiến bạn mắc sai lầm. Trong sự quá sốt sắng của chúng ta và vì tất cả những thông tin sai lệch tràn ngập trên internet, chúng ta rất có thể vô tình phạm phải những sai lầm, chẳng hạn như tập sai cách hoặc ăn nhầm thứ.

Để ngăn bạn mắc sai lầm trong bữa ăn tối, một số sai lầm phổ biến nhất trong chế độ ăn kiêng được liệt kê sau đây sẽ giúp ích cho bạn. 

1. Nghĩ rằng tất cả các calo đều như nhau

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 1

Tất cả lượng calo đều không bằng nhau, có những thứ tốt và có những thứ không tốt. Lượng calo bạn nạp vào khi ăn rau là tốt, trong khi lượng calo bạn nạp vào khi ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt lớn là không tốt. Điều này là do lượng insulin được cơ thể tiết ra phụ thuộc nhiều hơn vào loại calo bạn đang tiêu thụ, hơn là lượng calo bạn đang tiêu thụ.

2. Chỉ chọn thực phẩm ăn kiêng hoặc ít chất béo

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 2

 

Thực phẩm chế biến, ít chất béo hoặc thực phẩm “ăn kiêng” thường được coi là lựa chọn lý tưởng khi giảm cân, nhưng điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều người trong số những thực phẩm được gọi là lành mạnh này thường được thêm nhiều đường để cải thiện hương vị của chúng.

Do đó, thay vì giữ cho bạn no, thực phẩm ít chất béo có nhiều khả năng khiến bạn đói hơn và cuối cùng bạn có thể thực sự ăn nhiều hơn. Thay vào đó, bạn nên chọn kết hợp các sản phẩm thực phẩm bổ dưỡng, được chế biến tối thiểu để thay thế.

3. Ăn không đủ protein

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 3

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng nhất nếu bạn đang muốn giảm cân. Chế độ ăn giàu protein giúp cải thiện sự trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và tác động tích cực đến một số hormone điều chỉnh cân nặng. Nó cũng giúp bảo vệ khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Một nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống chứa khoảng 0,6–0,8 gam protein trên mỗi lb, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và cải thiện thành phần cơ thể của bạn.

4. Thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống 

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 4

 

Bổ sung đủ chất xơ vào bữa ăn của bạn có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn bằng cách làm bạn no. Chất xơ cũng giúp giảm cân bằng cách làm cho cơ thể hấp thụ ít calo hơn từ các thực phẩm khác.

Các nghiên cứu cho thấy rằng tăng gấp đôi lượng chất xơ hàng ngày của bạn có thể dẫn đến việc hấp thụ ít calo hơn tới 130. Bạn có thể bổ sung chất xơ vào thức ăn bằng cách thay đổi một chút chế độ ăn uống như chuyển sang bánh mì nguyên hạt nâu, thay vì bánh mì trắng bình thường.

5. Ăn quá thường xuyên, ngay cả khi bạn không đói

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 5

Chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều phần nhỏ và nhiều lần trong ngày nếu chúng ta muốn giảm cân, thay vì ăn nhiều bữa 3 lần một ngày. Tuy nhiên, điều này là không đúng sự thật.

Ăn khi bạn đói và chỉ khi bạn đói là chìa khóa để giảm cân. Điều này là do ăn quá thường xuyên, ngay cả khi bạn ăn ít, có thể vô tình dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo trong ngày.

Theo Brightside

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