Chăm sóc răng miệng theo kiểu này chẳng khác hoài tự hủy hoại răng từng ngày và tăng mùi hôi miệng

Mùi hôi từ miệng của bạn có thể là dấu hiệu của việc vệ sinh kém hoặc bệnh nướu răng. Đôi khi chúng ta không nhận thấy mùi khó chịu của chính mình nhưng những người bạn nói chuyện có thể ngửi thấy mùi đó. Trong trường hợp này, có một cách dễ dàng để kiểm tra nó:

Tất nhiên bạn sẽ ăn và uống sau khi đánh răng vào buổi sáng. Nhưng điều quan trọng là việc đánh răng phải là thao tác cuối cùng trong ngày. Ngay cả khi uống trà ngay trước khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến răng của bạn.

3. Súc miệng sau khi đánh răng

Sau khi đánh răng, bạn có thể súc miệng bằng nước. Nhưng đừng làm điều đó ngay lập tức. Bạn có thể làm mất chất florua đậm đặc của kem đánh răng.

4. Không chải răng đủ lâu

Chỉ dành 30 giây cho răng hàng ngày khó có thể dẫn đến một kết quả tốt. Nó có thể gây ra sâu răng và các vấn đề răng miệng khác. Có một quy tắc là dành ít nhất 30 giây cho mỗi 4 góc phần tư của miệng. Về cơ bản, đó là 2 phút cho toàn bộ miệng.

5. Chải răng quá mạnh

Khi đánh răng, bạn có thể chà rất mạnh. Thật không may, bằng cách này, bạn chỉ có thể làm hại men răng và khiến răng trở nên nhạy cảm. Điều quan trọng là chọn đúng bàn chải đánh răng phù hợp với bạn. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của nha sĩ.

Theo Brightside