Sáng dậy nghẹt mũi uống ngay đồ uống thảo dược này, không chỉ làm thông nhanh chóng mà còn lợi gấp đôi cho hệ thống miễn dịch

Sống khỏe 24/10/2022 12:56

Nhà bếp của chúng ta chứa nhiều nguyên liệu giàu năng lượng có thể giúp chống lại các vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch, đặc biệt là cảm lạnh, ho và cúm.

Nhà bếp của chúng ta chứa nhiều nguyên liệu giàu năng lượng có thể giúp chống lại các vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch, đặc biệt là cảm lạnh, ho và cúm.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Food Science (Tạp chí Khoa học Thực phẩm) đã kiểm tra thành phần hóa học và khả năng chống oxy hóa của một số chiết xuất gia vị, cụ thể là gừng, nghệ và quế.

Tất cả các chất chiết xuất được chứng minh là có chất chống oxy hóa cao. Chúng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, cho thấy vai trò tiềm năng của chúng trong việc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột. Vì vậy, điều quan trọng là phải sử dụng nhiều loại gia vị mạnh mẽ này trong bữa ăn hàng ngày của bạn trong khi nấu ăn.

Sáng dậy nghẹt mũi uống ngay đồ uống thảo dược này, không chỉ làm thông nhanh chóng mà còn lợi gấp đôi cho hệ thống miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một cách để sử dụng những loại gia vị này là pha trà thảo mộc giúp chế ngự “loại viêm nặng”. Nghiên cứu cho biết rằng bao gồm đồ uống chống viêm trong chế độ ăn uống có thể bảo vệ chống lại bệnh béo phì, trầm cảm, bệnh tim, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và một loạt các bệnh khác.

Sáng dậy nghẹt mũi uống ngay đồ uống thảo dược này, không chỉ làm thông nhanh chóng mà còn lợi gấp đôi cho hệ thống miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại gia vị dùng để pha trà thảo mộc gồm bạc hà, gừng, nghệ, và những loại khác có những lợi ích sức khỏe riêng. Chúng có sự tốt lành của tất cả các đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống ký sinh trùng của các loại gia vị cấu thành, nhưng điều làm cho những loại đồ uống này trở thành một phương tiện hoàn hảo để đánh bại chứng viêm là do tất cả các lợi ích của những loại gia vị này phối hợp với nhau để chữa lành cơ thể của bạn.

Một trong những cách pha chế thảo dược như vậy là trà nghệ

Sáng dậy nghẹt mũi uống ngay đồ uống thảo dược này, không chỉ làm thông nhanh chóng mà còn lợi gấp đôi cho hệ thống miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần

1/2 cốc - Nước

1 Muỗng cà phê - Bột gừng khô

Một chút bột tiêu đen

1/4 muỗng cà phê - Bột nghệ

1/4 muỗng cà phê - Đường thốt nốt vừa ăn

Cách làm

  • Trong 1,5 cốc nước, thêm tất cả các thành phần và đun sôi trong 10 phút.
  • Lọc xác và uống.

Trà nghệ có tác dụng làm thông mũi, tăng cường khả năng miễn dịch và giúp chống lại các bệnh dị ứng theo mùa.

Bạn chỉ nên uống một lần một ngày, hai lần một tuần

Theo India Express

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