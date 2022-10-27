Mách nhỏ chị em bí quyết điều trị tiết dịch âm đạo màu trắng tại nhà hiệu quả

Sức khỏe 27/10/2022 10:50

Tiết dịch trắng là một vấn đề phổ biến ở phụ nữ. Vấn đề này chủ yếu là các cô gái tuổi teen phải đối mặt. Ra ít dịch trắng không phải là vấn đề gì nhưng ra nhiều quá mới là vấn đề đáng lo ngại.

Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng tiết dịch màu trắng?

Tiết dịch trắng quá nhiều có thể gây suy nhược và nhiễm trùng, do đó điều quan trọng là phải điều trị. Trên thực tế, nếu dịch tiết có màu trắng xám, gỉ, xanh lá cây, vàng hoặc nâu thì đó có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Tiết dịch đặc màu trắng kèm theo ngứa âm đạo có thể do nhiễm trùng nấm men.

Mách nhỏ chị em bí quyết điều trị tiết dịch âm đạo màu trắng tại nhà hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên nhân khác dẫn đến tiết dịch màu trắng bao gồm không giữ vệ sinh vùng kín, lo lắng quá mức, thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng.

Các triệu chứng của dịch tiết màu trắng bao gồm chóng mặt, mệt mỏi, ngứa ngáy, suy nhược, có mùi hôi từ vùng kín, đau đầu và táo bón.

Nếu tiết dịch quá nhiều, bạn phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ, tuy nhiên dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giải quyết tình trạng tiết dịch nhẹ.

Nhiều phụ nữ cảm thấy âm đạo tiết ra một số chất tốt vì nó làm sạch sự phát triển của vi khuẩn và nấm trong âm đạo. 

 

1. Hạt cỏ cà ri

Mách nhỏ chị em bí quyết điều trị tiết dịch âm đạo màu trắng tại nhà hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ hạt cỏ cà ri đun sôi trong nước có thể giải quyết được vấn đề tiết dịch trắng. Bạn có thể đun sôi hạt cỏ cà ri trong 500 ml nước cho đến khi nước giảm còn một nửa. Sau đó uống nước này khi nó nguội.

2. Đậu bắp

Đậu bắpi là một phương thuốc tốt khác để điều trị vấn đề tiết dịch trắng. Bạn có thể đun sôi một ít đậu bắp trong nước và sau đó thưởng thức. Một số phụ nữ cũng ngâm đậu bắp với sữa chua và sau đó tiêu thụ nó.

3. Hạt rau mùi

Mách nhỏ chị em bí quyết điều trị tiết dịch âm đạo màu trắng tại nhà hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm một ít hạt rau mùi trong nước qua đêm, lọc lấy nước và uống vào buổi sáng khi bụng đói. Đây là một trong những cách trị chảy dịch trắng tại nhà đơn giản và an toàn nhất.

4. Quả lý gai

Quả lý gai Ấn Độ, được gọi là amla trong tiếng Hindi là một loại siêu thực phẩm của Ấn Độ. Giàu vitamin C và nhiều chất dinh dưỡng khác, amla giúp tăng cường miễn dịch và giữ cho bạn khỏe mạnh.

Bạn có thể có nó ở bất kỳ hình thức nào như kẹo thô, bột hoặc kẹo tự làm. Tiêu thụ amla thường xuyên cũng sẽ điều trị được vấn đề tiết dịch trắng.

5. Tulsi (Húng quế thánh)

Tulsi một lần nữa là một thành phần thường được sử dụng trong các hộ gia đình Ấn Độ. Mọi người đã sử dụng nó trong nhiều lứa tuổi vì những lợi ích y học của nó. Bạn có thể xay một ít tulsi với nước và thêm một ít mật ong vào đó. Uống nước này hai lần mỗi ngày để loại bỏ vấn đề. Bạn cũng có thể tiêu thụ tulsi với sữa.

6. Tinh bột gạo

Mách nhỏ chị em bí quyết điều trị tiết dịch âm đạo màu trắng tại nhà hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể uống tinh bột gạo (nước vo gạo) thường xuyên để loại bỏ tình trạng tiết dịch trắng. Tinh bột từ gạo rất được ưa chuộng khi bạn thường xuyên gặp phải tình trạng tiết dịch trắng.

7. Lá ổi

Nếu bị ngứa âm đạo, bạn có thể đun một ít lá ổi trong nước và uống sau khi nguội. Uống nước này hai lần một ngày.

Theo Times of India

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Từ khóa:   nhiễm trùng âm đạo cách vệ sinh vùng kín âm đạo tiết dịch trắng

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