5 chất làm thơm miệng tự nhiên loại bỏ hơi thở có mùi cực đỉnh

Sống khỏe 28/10/2022 05:01

Hơi thở của chúng ta thường có mùi vào buổi sáng khi thức dậy do vi khuẩn tích tụ qua đêm. Đó là một vấn đề phổ biến và tất cả chúng ta phải đối phó với nó. Nhưng một số người bị hôi miệng dai dẳng, điều này có thể khiến bạn khá xấu hổ, đặc biệt là khi họ đang họp hoặc đi chơi với bạn bè.

5 chất làm thơm miệng tự nhiên loại bỏ hơi thở có mùi cực đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôi miệng là do vi khuẩn tích tụ trong miệng, tạo ra khí có mùi. Mùi hôi thường được tạo ra khi vi khuẩn phân hủy đường và tinh bột trong thực phẩm chúng ta ăn. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể chỉ ra các vấn đề răng miệng nghiêm trọng như bệnh nướu răng hoặc sâu răng.

Trong khi giải pháp tốt nhất để thoát khỏi vấn đề hôi miệng là thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe răng miệng, một số biện pháp khắc phục đã được kiểm nghiệm thời gian cũng có thể giúp loại bỏ vấn đề. Dưới đây là 5 chất làm thơm miệng tự nhiên có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hôi miệng.

1. Đinh hương

5 chất làm thơm miệng tự nhiên loại bỏ hơi thở có mùi cực đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây đinh hương là một thành phần phổ biến khác được tìm thấy trong tủ đựng thức ăn của chúng ta có thể giúp loại bỏ vấn đề hôi miệng và sưng nướu răng. Đặc tính kháng khuẩn của nó làm giảm số lượng vi khuẩn trong miệng và giảm nguy cơ mắc các vấn đề răng miệng khác như chảy máu và sâu răng. Bạn chỉ cần cho một vài miếng đinh hương vào miệng và nhai chúng để loại bỏ tình trạng hôi miệng.

2. Nước

Uống ít nước trong ngày cũng có thể khiến miệng bạn có mùi. Nước giúp loại bỏ vi khuẩn ra khỏi miệng và cũng ngăn vi khuẩn sinh sôi trong miệng. Nó giúp giữ cho hơi thở của bạn thơm tho. Vì vậy, nếu cảm thấy hơi thở có mùi, hãy uống nhiều nước mỗi ngày. Bạn cũng có thể vắt nửa quả chanh vào nước để hơi thở thơm tho.

3. Mật ong và quế

5 chất làm thơm miệng tự nhiên loại bỏ hơi thở có mùi cực đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cả mật ong và quế đều có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn mạnh, có thể giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn trong miệng và giữ cho nướu của bạn khỏe mạnh. Bôi mật ong và bột quế lên răng và nướu thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ sâu răng, chảy máu nướu và thậm chí là hôi miệng. Cả hai thành phần đều tuyệt đối an toàn và có thể dễ dàng tìm thấy trong tủ đựng thức ăn.

4. Vỏ quế

Vỏ quế có vị ngọt cũng có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng hôi miệng. Cũng giống như đinh hương, quế cũng chứa các đặc tính kháng khuẩn có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây mùi trong miệng. Bạn chỉ cần ngậm một miếng vỏ quế nhỏ trong miệng trong vài phút và sau đó có thể ném nó đi.

5. Nước muối súc miệng

Súc miệng bằng nước muối ấm có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại trong miệng và làm cho hơi thở thơm tho. Nước mặn khiến vi khuẩn gây mùi khó sinh sôi trong miệng và tống khứ chúng đi. Bạn chỉ cần trộn 1/4 đến 1/2 thìa cà phê muối vào một cốc nước và súc miệng trước khi bước ra ngoài.

Theo Times of Inida

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