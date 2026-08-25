Trúng số độc đắc đúng ngày 26/8/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2026 19:45

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Kỹ năng chuyên môn của người tuổi này đang dần được công nhận bởi cấp trên sau những thành tích xuất sắc mà bạn mang lại. Ngoài ra, bạn cũng đang có xu hướng làm việc chậm nhưng chắc. Đây được xem là yếu tố mang lại thành công cho bạn lúc này.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên sâu sắc và ngập tràn hạnh phúc. Những người có đôi có cặp đang có khoảng thời gian bên nhau sau khoảng thời gian yêu xa. Riêng những người độc thân thu hút nhiều sự chú ý nhờ tính cách cởi mở, thoải mái của mình.

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/8/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi. Nhờ vào sự giúp sức của mọi người xung quanh mà con giáp này luôn có đủ năng lượng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những kinh nghiệm từ công việc trước đang giúp cho những kế hoạch hiện tại của bạn được chỉn chu hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể yên tâm phần nào trong việc tiêu chi và lập kế hoạch tiết kiệm, tích lũy cho mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên hài hòa và khởi sắc bất ngờ. Đào hoa vượng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hâm nóng tình cảm. Những người đang còn độc thân cũng nên nhân cơ hội này để tỏ tình với người mình yêu mến.

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/8/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ vô cùng trôi chảy trong thời điểm tới. Người tuổi này luôn tỏ ra tự tin và có thể thỏa sức thể hiện năng lực của mình với sự giúp sức của quý nhân. Ngoài ra, bản mệnh nên mạnh dạn bắt tay thực hiện các dự án đã ấp ủ từ lâu. Người tuổi này đã có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình nhờ vào số tiền đã tích lũy được.

Vận trình tình cảm đón nhận niềm vui bất ngờ. Có vẻ như, những nút thắt liên quan đến mối quan hệ yêu đương của cả hai sẽ được giải quyết triệt để. Riêng những chòm sao độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự mai mối của bạn bè.

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/8/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư 26/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Tư 26/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi ngày mới, thứ Tư 26/8/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 13 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 13 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 13 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng