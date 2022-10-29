Ăn 6 món cực giàu protein này rất lợi cho tim, kiểm soát đường huyết, đặc biệt tốt cho người bị tiểu đường

Tiêu thụ protein thích hợp có thể giúp một người mắc bệnh tiểu đường bằng cách cải thiện lượng đường trong máu, giúp thúc đẩy cảm giác no và duy trì khối lượng cơ thể nạc. Lượng protein thích hợp mà một người cần có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm trọng lượng cơ thể, sự hiện diện của bệnh thận và tuổi của cá nhân.

Nói chung, mục tiêu 20% đến 35% tổng năng lượng ăn vào là protein là điều được khuyến nghị, giả sử không có suy giảm chức năng thận hoặc các lý do khác khiến lượng protein nên hạn chế.

Mẹo để chọn loại protein tốt nhất để ăn nếu bạn bị tiểu đường là chọn những loại có ít chất béo bão hòa hoặc ít natri hơn. Thưởng thức các loại protein được nướng, quay hoặc luộc thay vì chiên cũng có thể giúp bạn cắt giảm lượng chất béo bổ sung từ quá trình nấu nướng.

6 loại protein tốt nhất nên ăn nếu bạn bị tiểu đường

Nếu bạn đã sẵn sàng bổ sung một số loại protein chất lượng cho bệnh tiểu đường, hãy cùng tìm hiểu để biết loại protein nào xứng đáng có một vị trí trên đĩa của bạn như một phần của mô hình ăn uống cân bằng, lành mạnh tổng thể.

1. Cá

Miễn là nó không được chiên hoặc phủ trong nước sốt có hàm lượng chất béo cao và natri cao, cá là một trong những lựa chọn protein tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường. Trên thực tế, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ đặc biệt khuyến nghị ăn cá béo từ hai đến ba lần mỗi tuần.

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Một lý do chính tại sao hải sản được khuyến khích là vì axit béo omega-3 mà loại protein này cung cấp. Bao gồm axit béo này trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm viêm và tăng độ nhạy insulin, hai yếu tố có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường.

2. Đậu lăng

Đậu lăng chứa cả chất xơ và protein, hai chất dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Tác dụng hạ đường huyết của đậu lăng có liên quan đến cả loại carbohydrate mà chúng chứa và hàm lượng protein của chúng.

Thêm vào đó, một chất xơ khó tiêu được tìm thấy trong đậu lăng (gọi là beta glucan) đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Đậu lăng cũng là một nguồn cung cấp vitamin B và kẽm, những vi chất dinh dưỡng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

3. Đậu phụ

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Đậu phụ được làm từ đậu nành, một nguồn protein thực vật dồi dào, vừa đa năng vừa hợp túi tiền. Kết quả từ một phân tích tổng hợp cho thấy ăn các sản phẩm từ đậu nành, như đậu phụ, có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

4. Quả hạch

Bất kể bạn yêu thích quả óc chó, quả hồ trăn, hạnh nhân hay macadamias, bao gồm các loại hạt trong chế độ ăn uống của bạn để tăng cường protein từ thực vật và mang lại một số lợi ích độc đáo nếu bạn mắc bệnh tiểu đường.

Chất béo không bão hòa (bao gồm axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa) có trong các loại hạt có thể đóng một vai trò trong việc kiểm soát glucose và ức chế sự thèm ăn, trong khi chất xơ và polyphenol có thể có tác dụng chống tiểu đường bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột. Arginine (một axit amin) và magiê trong các loại hạt cũng có thể giúp cải thiện tình trạng viêm, stress oxy hóa, chức năng nội mô và huyết áp.

5. Trứng

Trứng là một nguồn dinh dưỡng toàn diện. Chúng chứa nhiều protein (khoảng 6 gam mỗi quả trứng lớn) và có nhiều loại vitamin cùng khoáng chất thiết yếu, bao gồm các carotenoid quan trọng đối với sức khỏe của mắt như lutein và zeaxanthin. Trứng tự nhiên có 0 gam carbohydrate.

Ảnh minh họa: Internet

Dữ liệu được công bố trên tạp chí Food & Function cho thấy rằng thêm một quả trứng lớn vào chế độ ăn hàng ngày trong 12 tuần làm giảm 4,4% lượng đường huyết lúc đói đối với người lớn mắc bệnh tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Ngoài ra, kết quả cho thấy rằng tiêu thụ trứng không có tác động tiêu cực đến mức cholesterol toàn phần. Ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ trứng là một bổ sung quan trọng cho chế độ ăn uống lành mạnh ngay cả đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, như những người mắc bệnh tiểu đường.

6. Gà

Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà là một trong những nguồn protein phổ biến nhất và đúng như vậy. Nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra, nó rất linh hoạt và nó có thể là một lựa chọn kinh tế so với các lựa chọn thịt khác. Nó cũng cung cấp các vi chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin B12 và kẽm.

Theo Eating Well